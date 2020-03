In plina pandemie, Firea convoaca o sedinta a CGMB cu prezenta fizica. Liderul consilierilor PNL spune ca e inconstienta

Consilier PNL: "Gabriela Firea oscileaza intre lasitate si iresponsabilitate"

Ziare.

com

In comunicatul remis presei de Primaria Capitalei se precizeaza ca sedinta extraordinara de luni, 23 martie, de la ora 11, a fost convocata chiar de primarul general, Gabriela Firea."Subliniem faptul ca, pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19,. Sedinta se va transmite live atat pe site-ul PMB, cat si pe pagina de Facebook a Primarului General si cea a Primariei Capitalei", se mai arata in comunicatul in care se anunta si ordinea de zi, pe care se afla si un proiect controversat privind acordarea unei mese calde, zilnic, bucurestenilor din grupurile vulnerabile, desi exista anumite restrictii impuse de Guvern din cauza pandemiei.Conform programului prezentat intr-un mesaj transmis catre consilierii generali, "accesul in sala si votul asupra proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi se va face in, urmand ca fiecare consilier general sa acorde votul in scris pentru avizul comisiei de specialitate, precum si pe fiecare proiect de hotarare in parte"."In cazul in care aduceti amendamente asupra vreunui proiect de hotarare, va rugam sa le transmiteti in scris (la adresa de e-mail: (...)) cel tarziu pana la data de 23.03.2020 ora 09:00 pentru a putea fi analizate si aduse la cunostinta celorlalti consilieri.Mentionam ca sedintele urmatoare ale Consiliului General se vor organiza conform procedurii online, prin videoconferinta, dezbateri, luari de cuvant etc. Pentru evitarea formarii unui grup mai mare de persoane, va rugam ca deplasarea dumneavoastra catre locul desfasurarii sedintei - Sala Gloria (Strada Bucovina nr. 6, sector 3) - sa se faca individual si treptat dupa urmatorul program:", se mai arata in comunicatul trimis consilierilor generali.Sedinta a fost convocata in conditiile in care Gabriela Firea s-a aratat nemultumita de faptul ca bucurestenii au iesit sambata in oras: Oprim activitati economice, dar stam unii langa altii in parc, la o tabla, la un sah? In replica,, afirma ca "Gabriela Firea e inconstienta" pentru ca "a convocat o sedinta a Consiliul General cu zeci de persoane!""Primarul Capitalei i-a certat pe bucurestenii care n-au respectat distantarea sociala pentru a se proteja de coronavirus, insa, pe de alta, parte, a convocat o sedinta a Consiliului General pentru luni, 23 martie. O sedinta care necesita prezenta fizica, pentru ca doamna Firea prefera mediul online numai pentru a-si face PR. Este, probabil", acuza Stelian Bujduveanu.Mai mult, acesta ii da exemplu Gabrielei Firea modul de organizare al Parlamentului si al Guvernului in aceste zile de criza. "Sistemul online functioneaza la cel mai inalt nivel politic:. Chiar si unii primari din tara, cum e exemplul colegului de la Sinaia, au convocat sedinte de Consiliu Local in format online, numai la Bucuresti doamna Firea se opune tehnologiei, manifestand o atitudine profund toxica"."In aceste zile vedem cu totii cum Gabriela Firea oscileaza intre lasitate si iresponsabilitate. In vreme de razboi cu pandemia, primarul PSD si-a delegat mai intai atributiile viceprimarului Badulescu, pentru a fugi - exact ca la mitingul disporei din 2018 - de responsabilitate politica si juridica. Apoi, incercand sa mai domoleasca din critici, a convocat o sedinta de Consiliu General.. Putem lucra in beneficiul cetatenilor si de la distanta. E nevoie doar de un user si de o parola. Pana si domnul Badulescu s-ar putea descurca", conchide ironic liderul consilierilor generali ai PNL.Gabriela Firea a mai fost criticata zilele acestea si pentru faptul caEa a sustinut ca a semnat documentul de delegare "astfel incat si viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, sa poata lua decizii oficiale rapid, in timp real". Astfel, "avand in vedere multitudinea de probleme de rezolvat, ne completam si putem participa amandoi, prin rotatie, la sedintele Comitetului municipal pentru situatii speciale de urgenta, la comandamentele de la spitale sau directii sociale, la preluarea persoanelor in carantina etc".In replica, fostul ministru al Justitiei Ana Birchall i-a atras atentia ca odata ce a delegat "toate" atributiile respective lui Aurelian Badulescu, trebuie sa emita o noua decizie prin care atributiile delegate revin in competenta primarului general.Ana Birchall a explicat caC.B.