Inca un santier in Capitala: Lucrarile la pasajul Doamna Ghica vor dura un an

"Lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica intra in linie dreapta. Am semnat autorizatia de construire. Urmeaza devierea si modernizarea tuturor retelelor edilitare din zona - apa, canalizare, gaze naturale, termoficare, electrice, iluminat public, telecomunicatii si sistematizare drumuri, conform proiectului", a precizat Gabriela Firea pe Facebook Edilul sustine ca este un proiect esential pentru fluidizarea traficului din Bucuresti, deoarece zona Doamna Ghica este o una foarte aglomerata. "La propunerea mea, la inceputul anului, au fost aprobati de catre CGMB indicatorii tehnico-economici. In primavara am semnat contractul pentru proiectare si executie cu Trustul de Cladiri Metropolitane, iar acum am semnat autorizatia de construire", a completat Firea.Primarul a precizat ca proiectarea a durat trei luni si ca, potrivit contractului, lucrarile se vor finaliza in 12 luni. De asemenea, costul estimat al lucrarilor este de 28 de milioane de euro."Proiectul vizeaza realizarea unui pasaj suprateran la intersectia strazilor Doamna Ghica cu Soseaua Colentina si are in vedere o imbunatatire a conditiilor de circulatie si transport din zona, asigurand o mai mare siguranta si o fluidizare a circulatiei in zona de nord est a Capitalei. Pasajul superior va avea o parte carosabila alcatuita din 2 benzi de circulatie pe sens", a adaugat Firea.A.G.