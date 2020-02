Incalzirea bucurestenilor la cheremul unui primar ageamiu

Ce ne spune primarul general la televizor si prin internet

Dardaim, dar nu simtim pe nimeni alaturi. Primarul general, in loc sa se prezinte in fata bucurestenilor si sa explice corect cele intamplate, sa arate programul reparatiilor pe care si l-a propus, specificand cand le va termina, a aparut pe ecrane numai ca sa arate cu degetul incolo si incoace. Ceva de genul: voi toti sunteti de vina si numai eu mi-am facut datoria, dar nu va spun cum.Cine si-a facut datoria? Gabriela Firea? Datoria domniei sale era sa ne asigure utilitatile non stop, nu cu intreruperi. Pentru asta a fost votata si instalata in scaunul primariei, nu ca sa arate cu degetul, de fiecare data, spre niste presupusi vinovati.Programul ei electoral promitea ca utilitatile vor funcitona in timpul mandatului, nu ca ea va arata cu degetul vinovatii atunci cand nu functioneaza. Daca ar fi scris asa ceva, sigur n-ar fi votat-o nimeni.Din cele comunicate de Gabriela Firea in interventia televizata de vineri si in postarea din spatiul virtual, rezulta urmatoarele:1. Ca vina celor intamplate nu-i revine primariei, ci. Ultima parte se traduce cu proverbul: bate saua, sa priceapa iapa.2. Ca avaria s-a produs urmare unei manevre gresite la ELCEN, care a modificat debitul, determinand cresterea brusca a temperaturii agentului termic solicitat, cu aproape 20 de grade, si o crestere a presiunii care a produs avaria.3. Ca domnia sa incadreza cele intamplate in categoria "(am citat ad litteram din postare).4. Ca este incredintata de sabotaj, intrucat acesta5. Ca, politicianista ca de obicei, in loc sa-si vada de ale ei prin primarie, instiga populatia impotriva guvernului, penru simplul motiv ca acesta provine din PNL.6. Ca va depune plangere penala pentru sabotarea sistemului centralizat de termoficare.1. Nu ne spune cat timp va dura repartia si cand va fi gata: anul, luna, ziua, ora. Aratand ca, primarul general dovedeste ca este agemiu in materie si nu s-a priceput sa-si faca un grafic al remedierilor.2. Nu ne spune ce masuri a luat gestionarul sistemului de incalzire din capitala tarii, pentru ca asemenea situatii sa nu se mai repete - indiferent de factorul care l-ar putea produce.3. Nu ne spune cine ii va despagubi pe cei afectati si ce efecte ar putea avea aceasta avarie intervenita in plin sezon de gripa si viroze - fiecare dintre noi gandeste ca lipsa de caldura ar putea accentua racelile, iar lipsa apei calde poate contribui la raspandirea virozelor.4. Nu ne spune ce masuri ar putea fi luate in cazul in care situatia se va prelungi, ca sa stim la ce ne pregatim sa facem fata - Vor fi inchise scolile? Dar gradinitele? Dar spitalele? Dar institutiile care nu pot lucra in frig?5. Intrand si in alte detalii, as aminti de acuzele USR, care sustine ca la compania primariei este greseala, nu la ELCEN: reparatiile de la iesirea din CET Sud s-au facut in proportie de doar 18,75%, fapt semnalat chiar de un raport al Primariei. Dar doamna primar general nu sufla o vorba despre acest detaliu, care o acuza grav.1. Asta, cu plangerea penala, as zice ca nu intereseaza decat instanta in cauza. Bucurestenii nu fac decat sa zambeasca amar, stiind ca, in materie de plangeri, doamna Firea este demna de cartea recordurilor: nimeni n-a depus atatea plangeri, precum domnia sa.2. Nu-i intereseaza deloc pe bucuresteni cum eticheteaza dansa lipsa caldurii, respectiv. La asa ceva se poate preta un umorist colaborator la revistele de profil, nu un demnitar al statului.3. Nu-i intereseaza nici felul cum se rafuieste doamna Firea cu ministrii, cu guvernul, cu toti cei pe care ii acuza de sabotaj sau de rea credinta. Cu ei ar trebui sa colaboreze, nu sa se rafuiasca.1. Fara indoiala, bucurestenii sunt dezgustati cand vad ca pana si avaria la sistemul termic este folosita ca arma de lupta, pentru acuzarea guvernului.2. Mai sunt dezgustati si de faptul ca nicioata, in nicio situatie, doamna Firea n-a avut curajul sa faca mea culpa pentru vreun neajuns pricinuit de ea bucurestenilor. Si a pricinuit destule! Dar totdeauna altii sunt vinovati, iar dansa numai meritorie. Haida-de!3. Cu asemenea tactica, primarul general da tonul in intreaga institutie, nimeni nu-si recunoaste vreo vina atunci cand greseste, nu-si asuma vreo responsabilitate venita odata cu functia si cu salariul platit de bucuresteni, iar acesta este aspectul cel mai dezgustator.Ca urmare, si Compania Municicipala Termoenergetica (CMTEB) a anuntat intreruperea alimentarii cu caldura a locuintelor cu explicatia:. (iarasi bate saua! Niciun cuvant despre cat vor dura remedierile, despre cand se va relua furnizarea agentului termic. Niciun pic de respect pentru clienti, doar nici Firea nu da semne de respect pentru bucuresteni!Cata intelepciune in zicala frantuzeasca: "tel maitre, tel valet"!