Infranta in instanta definitiv, Firea le cere consilierilor sa-i salveze companiile

Asa cumv-a informat deja, Curtea de Apel Bucuresti a decis inca de la finele lunii noiembrie ca, de fapt, cele 22 de companii municipale au fost infiintate ilegal de administratia Firea. Motivul: desi legea o cere, aceste companii s-au constitut fara votul a doua treimi dintre consilierii generali.La acel moment, primarul Gabriela Firea a declarat ca va recurge la cai extraordinare de atac si ca, in realitate, companiile functioneaza legal. Miercuri, insa, Curtea de Apel a respins actiunea Primariei Bucuresti In aceste conditii, consilieri USR si PNL au cerut ca aceste companii sa fie desfiintate de urgenta, iar cei circa 600 de milioane de lei cu care ele au fost finantate sa se intoarca la buget.In context, ramasa fara alternativa, Gabriela Firea a transmis un mesaj prin care le cere consilierilor sa sprijine reinfiintarea acestor companiiIata mesajul transmis de Gabriela Firea dupa ce Curtea de Apel a confirmat ca societatile din Holdingul Municipal au fost infiintate ilegal:, a transmis Gabriela Firea.In plus, primarul general a transmis casa actioneze dincolo de interesul politic, in interesul bucurestenilor:, a mai transmis Gabriela Firea.