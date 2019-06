La jumatate de iunie, Primaria Capitalei anunta ca incepe combaterea tantarilor. Doar daca ii permite vremea!

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa, emis vineri, Primaria Capitalei informeaza ca "in functie de conditiile meteo, de saptamana viitoare, Compania Municipala Eco Igienizare va demara o ampla actiune de combatere a tantarilor pe teritoriul municipiului Bucuresti, in aceasta noapte efectuandu-se deja tratamente pregatitoare in parcuri din Capitala. Prin actiunea din aceasta noapte, compania municipala realizeaza testarea utilajelor achizitionate, care trebuie calibrate si optimizate inainte de demararea campaniei".In comunicat se sustine si ca pana acum, fost facute cinci tratamente de combatere a bolilor si daunatorilor la plante, care actioneaza si asupra tantarilor si capuselor.Primaria Capitalei raspunde si acuzatiilor din presa referitoare la inexistenta la acest moment a unui contract pentru combaterea tantarilor, desi am intrat de doua saptamani in iunie.Potrivit comunicatului, in luna ianuarie 2019 a fost semnat contractul de delegare a serviciului de salubrizare - activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti si Compania Municipala Eco Igienizare, conform Legii 51/2006 (art 28) . Contractul de delegare are la baza studiul de oportunitate aprobat de CGMB din care a reiesit clar faptul ca prestarea acestui serviciu de catre Compania Municipala Eco Igienizare este mai eficient, sustine sursa citata, fara sa ofere nicio cifra concreta in acest sens.Primaria recunoaste insa ca abia vineri, 14 iunie, a fost semnat contractul pentru actiunile de combatere a insectelor cu Compania Municipala Eco Igienizare, una dintre controversatele companii municipale sustinute de Gabriela Firea.Motivul pentru care acest contract a fost semnat abia acum, desi sunt cateva saptamani de cand Capitala este invadata de tantari, a caror prezenta a fost favorizata si de perioada predominant ploiasa? Raspunsul este naucitor: "Contractul nu a fost semnat pana acum pentru ca au trebuit parcurse toate etapele legale cu privire la intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor, dar si cu privire la achizitia de echipamente si substante pentru prestarea in conditii optime a serviciului de dezinsectie".De ce toate acestea nu s-au facut din timp? Astfel incat sa nu sufere bucurestenii si copiii lor de pe urma tantarilor? In conditiile in care o armata de oameni a fost angajata la companiile municipale, declarate ilegale, tocmai pentru a oferi la timp servicii de calitate bucurestenilor si a le face viata mai buna si mai usoara?Comunicatul Primariei Capitalei nu are un raspuns si pentru aceste intrebari.