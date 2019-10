Libertatea dezvaluie nereguli grave la constructia spitalului Gomoiu, pentru care Firea a platit publicitate de 1,1 milioane de euro. Reactia primarului

executantul obiectivului de investitii a practicat adaosuri comerciale ridicate, ceea ce a condus la o majorare a pretului de vanzare a echipamentelor fata de pretul sau de achizitie cu procente cuprinse intre 59% si 2.485%

Firea neaga acuzatiile

Ziare.

com

In replica Firea spune ca nu este nimic adevarat si ca in mandatul ei s-a platit doar real executat, fara a face precizari referitoare la acuzatiile vizand plata publicitatii.Libertatea afirma ca Spitalul Gomoiu a fost contractat si facut pe vremea lui Sorin Oprescu, dar a fost finalizat, receptionat, platit si inaugurat in mandatul Gabrielei Firea."Libertatea a intrat in posesia unor documente interne ale primariei in care Corpul de Control al Guvernului si experti in constructii, contractati chiar de catre PMB, au evidentiat cat de mult s-a incarcat factura din bani publici pentru spitalul de copii Gomoiu.Desi e in posesia acestor informatii, Primaria nu le-a facut niciodata publice si prezinta investitia de la Gomoiu drept un mare succes", anunta publicatia, care precizeaza ca ", in timp ce au costat, de fapt, 272 de lei", invocand raportul Corpului de Control al Guvernului.Controlul se refera la perioada 2012-2017 si la cheltuielile din interiorul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti.In ceea ce priveste realizarea obiectivului de investitii "Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea spitalului Clinic de Copii Victor Gomoiu", documentul mentioneaza ca ""."Calculele au fost facute pe documente, nu pe evaluari de piata. Mai exact, Corpul de Control a analizat pretul vanzarii intre contractor si subcontractor (pret normal), apoi cu cati bani a fost vandut obiectul catre spital de catre tert", precizeaza sursa citata, care acuza ca, "desi e in posesia acestor informatii, Primaria nu le-a facut niciodata publice si prezinta investitia de la Gomoiu drept un mare succes".Referitor la campania publicitara de 1,1 milioane de euro, sursa citata afirma ca este contract pe trei ani, dar in 2020 si 2021 se mai cheltuiesc doar aproximativ 500.000 de lei, pe afise, brosuri si mape de prezentare. "Sapte televiziuni iau grosul banilor. Lor li se adauga 8 statii radio si 13 site-uri", sustine Libertatea."Nu este nimic adevarat! Depunem azi plangere. Cand am ajuns primar, am platit doar real executat. Cei dinainte au platit preturi supraevaluate. Eu am stat in proces cu constructorul", spune Firea intr-un raspuns publicat pe contul de Facebook de Lucian Mindruta."Atunci cand a fost castigata proiectarea si executia acestui spital, cu multi ani in urma, oferta a fost facuta conform legislatiei in vigoare la acea data (design and build) pe articole comasate. Ca exemplu: grup sanitar 20 buc la pretul x.Eu am cerut sa fie aduse facturile defalcate pe formularul F3 care imi imparte fiecare articol in parte pe cele 3 categorii (transport, utilaj, material, manopera) si asa s-a platit tot. La real executat si la valoarea corecta", explica primarul general.Noul spital pentru copii "Dr. Victor Gomoiu" a fost inaugurat, in 14 mai 2018, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dar si de prim-ministrul Viorica Dancila. Pe vechiul amplasament al unitatii spitalicesti PMB va demara construirea unui centru de excelenta in oncologie pediatrica, precum si a unui hotel pentru parintii ai caror copii sunt pacienti.