Liderul consilierilor PNL: La una din companiile municipale castigul mediu e 9.800 lei/luna

Ziare.

com

, desi criza financiara generata de coronavirus a lasat zeci de mii de oameni fara job-uri. Atentie, urmeaza sume care va pot afecta emotional, mai ales ca le suportati din buzunarul dumneavoastra!", sustine Stelian Bujduveanu, luni, intr-o postare pe Facebook.Consilierul general PNL afirma ca, la Compania Municipala Publicitate si Afisaj,, in conditiile in care salariul mediu net in Bucuresti e de circa 3.700 de lei, in timp ce salariul mediu in tara e de aproximativ 3.176 de lei."Un singur lucru explica nivelul imens de salarizare: obsesia Gabrielei Firea pentru PR. Asadar, Gabriela Firea plateste clientela de partid din bani publici cu salarii de peste trei ori media pe tara", adauga el.Potrivit lui Bujduveanu, la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, castigul mediu este de 7.900 de lei/luna, si "probabil sunt angajatii care inca se straduiesc sa scoata dosarele cu sina".El sustine ca "cele 23 de firme ale primariei, intre timp comasate, dar care si-au pastrat numarul de angajati si mai ales de directori, au in 2020 un buget estimat la"."Daca tot se plange de bugetul prea mic al Capitalei, Gabriela Firea sa spuna public ce s-a intamplat cu imprumuturile acordate de catre Consiliul General acestor firme in momentul infiintarii lor. Vor mai fi rambursati acesti bani catre bugetul Capitalei sau au intrat intr-o gaura neagra? Un primar responsabil colecteaza bani in buget, nu-i risipeste pe imprumuturi care servesc doar cumetriile politice", mai spune Stelian Bujduveanu.Conform acestuia, cheltuielile cu angajatii se ridica la aproximativ 644 milioane lei (134 milioane de euro)."Si aici trebuie separate lucrurile. Unii angajati au fost mutati cu forta din foste departamente ale primariei, desfiintate inutil de Gabriela Firea. Sunt oameni profesionisti, care isi fac treaba. Insa o parte din angajati, "sefimea" au venit pe filiera PSD cu scopul de a servi interesului personal al primarului general, nicidecum interesul public. Capuse bugetare, care ar trebui imediat indepartate", afirma Bujduveanu, mentionand ca "doar salariile consiliilor de administratie si ale directorilor - sefime selectata direct de Gabriela Firea - se ridica la circa 20 milioane lei (peste 4 milioane de euro)".