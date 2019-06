Nicusor Dan dezvaluie gaura de 3 miliarde de lei din bugetul lui Firea: Ne indreptam catre faliment si nu Guvernul e principalul vinovat

"300 de milioane lei sunt taieri fictive"

Minciuna consta in faptul ca ponderea acestor reduceri este foarte mica din problema uriasa pe care financiar Primaria Capitalei o are

Ce a taiat Guvernul pe 2018, 400 de milioane de lei, nu este cele 3 miliarde de lei care lipsesc

"Ne indreptam catre faliment!"

Ziare.

com

Datele financiare ale Primariei Capitalei la jumatatea anului confirma faptul ca va avea venituri de 4 miliarde de lei, fata de cele 7 miliarde prognozate la inceputul anului, iar anuntul taierii a jumatate de miliard de lei din cheltuieli lasa neacoperite 2 miliarde si jumatate, a explicat Nicusor Dan, duminica, intr-o conferinta de presa.Deputatul face trimitere la rectificarea bugetara planificata de Gabriela Firea, care vrea sa taie 600 de milioane de lei de la strazi, scoli si chiar si de la biserici . Iar pentru toate astea da vina pe Guvern."Problema este cat ar fi trebuit sa incaseze Bucurestiul ca venituri proprii, aproape 1 miliard si jumatate de lei si ei au incasat 250 de milioane de lei, adica de sase ori mai putin decat anticipasera.Din acei 1 miliard si jumatate ar fi trebuit sa fie 720 milioane lei din concesiuni, inchirieri si dividende. Primaria a incasat 28 de milioane.Atentie! Mergeti undeva in privat unde un director spune ca va incasa 700 de milioane si el incaseaza 30 de milioane, de 20 de ori mai putin. Ce face directorul ala? Eu cred ca a doua zi zboara din functie.Avem estimat 250 milioane lei din venituri din impozit pe operatiuni de imobiliare. Au fost realizati 11 milioane, de 20 de ori mai putin. Vanzari de bunuri si servicii, estimat 123 milioane lei, realizat 3 milioane lei, de 40 de ori mai putin. Subventii de la stat, 50%, bani europeni 50%.Concluzia este ca, daca in cinci luni am incasat atat, cu regula de trei simpla in 12 luni, pana la sfarsitul anului 2019, vom incasa doar 4 miliarde de lei, prin urmare lipsesc 3 miliarde lei", a declarat Nicusor Dan.De asemenea, Dan sustine ca din cele 600 de milioane de lei care vor fi taiati de la bugetul Bucurestiului, 300 milioane lei sunt taieri "fictive", din subventia Primariei la incalzirea termica."Primarul Gabriela Firea a spus ca a inceput sa reduca din cheltuieli, foarte bine ca intentie, si in proiectul de rectificare a bugetului Municipiului Bucuresti, care va fi dezbatut in Consiliul General de saptamana viitoare, se prevede o taiere atat a veniturilor, cat si a cheltuierilor de 600 de milioane de lei.Prima problema e ca 600 de milioane de lei nu sunt cei 3 miliarde care lipsesc. Din cele 600 de milioane lei, 300 de milioane lei sunt taieri fictive. E vorba de o taiere fictiva a subventiei la incalzire termica, oricare va fi societatea care va face incalzirea termica.Subventia care s-a acordat in 2018, executata, este de 700 de milioane, cifra realista, trecuta in bugetul pe 2019 era 800 de milioane lei. Acum din pix se taie 300 de milioane lei si se trec 500 de milioane lei.Subventia se va duce la un nivel putin mai mare decat a fost anul trecut", a declarat acesta."Celelalte cheltuieli se taie de la gradinite, piste de biciclete, mediu. Marea majoritate a celor 300 milioane de lei care se taie sunt de la investitii. Din cei 3 miliarde care lipsesc, chiar daca se taie 1,5 miliarde lei in toate investitiile, tot va lipsi jumatate.Daca vrei sa echilibrezi bugetul, trebuie sa tai si din alte parti decat de la investitii", a mai spus deputatul.Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca minte cand spune ca este doar vina Executivului pentru lipsa banilor de la buget, prin diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, insa aceasta taiere nu acopera si restul deficitului bugetar."Doamna Firea incearca sa ne duca pe toti in ideea ca toate probleme astea vin din faptul ca Guvernul a alocat prin cota defalcata din impozitul pe venit mai putini bani primariilor. E adevarat, asta s-a intamplat.Prin diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit au fost afectate investitiile pe care autoritatile locale le fac.", a spus Dan.In acest context, Nicusor Dan sustine ca Primaria se va afla in incapacitate de plata."Ne indreptam catre faliment. Daca vrem sa evitam acest faliment, trebuie sa reducem cu adevarat cheltuielile din bugetul Bucurestiului, ca de venituri nici nu poate fi vorba. Reducerile adevarate ar putea veni din companiile declarate ilegale in instanta. Ar trebui inchise si recuperat investitiile in capitalul lor.E vorba si de cateva mii de angajati. Din capitolele bunuri si servicii, achizitii, la tot ceea ce dvs ati scris de-a lungul anului. Sa ne uitam la ALPAB (Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti-n.red.), imbunatatiri de spatii verzi, panselute, sa ne uitam la statui, la administratia strazilor, la borduri. Incet o sa gasim cateva sute de milioane pe care sa le taiem", a explicat politicianul.Primarul general Gabriela Firea a scris, vineri, pe Facebook, ca nimeni nu a crezut-o in privinta problemelor privind bugetul, despre care spune ca este "masacrat", iar in prezent, cand municipalitatea e nevoita sa taie din cheltuieli, multi si-au dat seama ca spusele ei nu erau "victimizare".