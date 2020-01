Nicusor Dan o someaza pe Firea sa vina cu bugetul pe 2020 in termenul legal. Boc le propune clujenilor un buget-record

Ce le propune primarul Boc clujenilor

Introducerea in circulatie a 12 noi tramvaie achizitionate din fonduri europene. Mentinerea tuturor facilitatilor la transportul public pentru elevi, studenti, pensionari etc.

Finalizarea a patru noi parkinguri, cu un total de 1.253 de noi locuri de parcare. Pentru cel putin inca doua noi parkinguri se vor realiza achizitiile publice pentru proiectare si executie. Va continua procesul de demolare de garaje si amenajare de parcari.

Finalizarea documentatiilor tehnice si de urbanism necesare pentru Centura metropolitana a Clujului. Continuarea procedurilor legale pentru proiectul multianual Metrou si tren metropolitan.

Finalizarea modernizarii si reabilitarii termice a Spitalului Municipal prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene si sprijinirea cu fonduri de la bugetul local a celorlalte spitale clujene. Achizitionarea unei noi ambulante cu dotari de ultima generatie pentru SMURD Cluj (punct medical avansat).

Continuarea lucrarilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere - cel putin inca 100 de platforme. Instalarea a cel putin 10 noi grupuri de pubele inteligente pentru deseuri plastic, hartie/carton si deseuri reziduale, alimentate cu panouri solare. Extinderea proiectului pilot de acces cu cartela la punctele gospodaresti din cartiere. Instalarea unor noi puncte supraterane din constructie metalica pentru colectarea selectiva in zone aglomerate. Amenajarea a doua noi puncte de colectare gratuita a deseurilor voluminoase de la persoane fizice. Realizarea unui proiect pilot pentru pereti verzi.

Extinderea numarului de proceduri si aplicatii digitale pentru cetateni. Dezvoltarea serviciilor oferite de functionarul public virtual "Antonia" (care gestioneaza astazi 94 de tipuri de cereri). Realizarea unui sistem de achizitie de date in timp real si a unei aplicatii pentru detectarea locurilor de parcare disponibile in zona centrala.

"Conform Legii finantelor publice locale, primarul trebuie sa propuna bugetul in termen de 15 zile de la publicarea in Legii bugetului national in Monitorul Oficial. In 2020, Legea bugetului a fost publicata in: in 2017 a propus bugetul dupa 41 de zile de la publicarea bugetului national, in 2018 dupa 43 de zile si in 2019 dupa 33 de zile", atentioneaza Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de USR.De asemenea, acesta ii cere Gabrielei Firea "sa vina in fata bucurestenilor cu un buget realist pentru 2020", tinand cont ca estimarile nerealiste anterioare a adus Primaria Capitalei aproape "in incapacitate de plata"."Bugetele anilor precedenti au fost total nerealiste. In 2018 a estimat venituri de 5,7 miliarde lei si a avut venituri de 4,2 miliarde lei, cu 1,5 miliarde lei mai putin. In 2019 a estimat venituri de 6,8 miliarde lei si a avut venituri de aprox. 4 miliarde lei, cu aprox. 3 miliarde lei mai putin (vom avea cifrele exacte cand vom avea executia bugetara pe 2019).", sustine Nicusor Dan.Pe de alta parte,, a lansat inca de luni in dezbatere publica proiectul de buget pentru anul in curs, care este in valoare de 353,2 milioane de euro (circa 1,69 miliarde de lei),, dupa cum se precizeaza pe pagina de Facebook a edilului liberal, acest buget fiind si cel mai mare din ultimii ani.", se arata in postarea de pe pagina de Facebook a primarului Boc.Printre cele mai importante proiecte propuse clujenilor se afla:La acestea se adauga numeroase alte lucrari de modernizare si reabilitare ale unor strazi, cladiri, scoli si gradinite, sau parcuri, precum si continuarea programelor sociale derulate de primarie, dar si "implementarea proiectelor castigatoare in cadrul proceselor de bugetare participativa".Capitole speciale din bugetul pe 2020 sunt dedicatesiAstfel, Primaria Cluj Napoca are prevazut in buget cheltuieli separate pentru:"Va multumesc si pe aceasta cale pentru contributia fiecaruia dintre dumneavoastra la dezvoltarea comunitatii clujene si va invit sa va implicati in continuare in proiectele orasului nostru", se arata in scrisoarea trimisa de primarul Emil Boc clujenilor., iar cei interesati pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere pana pe 27 ianuarie 2020 la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.C.B.