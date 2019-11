Noi acuzatii in scandalul de la Spitalul Gomoiu: Firea a stiut. S-au furat 15-20 de milioane de euro. E grup infractional organizat

Cine e Lavinia Cotofana

Aceasta arata ca, pe langa cei 1,1 milioane de euro dati de Primaria Capitalei ca sa faca publicitate spitalului de copii Gomoiu, foarte multi bani publici au fost sifonati prin lucrarile de constructie si amenajare de la Gomoiu. Neregulile au fost semnalate si de Corpul de Control al Guvernului, care a intocmit un raport in noiembrie 2017, ignorat insa de Gabriela Firea.Cotofana a facut si o plangere penala, din calitatea pe care o avea in ASSMB, insa spune ca nu este sigura ca aceasta a ajuns la DNA, pentru ca directorul Administratiei Spitalelor i-a spus ca intai sa vada ce raspuns primeste de la Primaria Capitalei in legatura cu acest lucru."Directorul juridic constata, intocmeste plangerea penala si merge la director. Directorul trebuie sa sesizeze Parchetul. Plangerea nu trebuia sa ajunga la Primarie, dar asta e procedura lor interna (in ASSMB - n.red.)", a declarat Cotofana, intr-o emisiune la Libertatea.ro Cotofana sustine ca se poate spune ca este vorba de un grup infractional organizat si ca, doar din ce estimeaza ea, care nu a avut acces la toate documentele, ar fi vorba de un furt de 15-20 milioane de euro."Convingerea intima este ca vorbim de un grup infractional organizat. Dl. Savin a dat afara expertii angajati, le-a spus ca nu mai au acces la documente", a acuzat fostul judecator.Intrebata cine conduce acest grup infractional organizat, a raspuns: "Nu as putea sa spun, dar exista o coordonare, eu ii reprezentam si mi-era foarte foarte greu sa obtin documente".Cotofana sustine ca, pentru ca a descoperit si a vrut sa actioneze in legatura cu multele nereguli gasite, a fost inlaturata din functie, decizie de care a fost anuntata ieri, cand era la spital unde tocmai murise mama sa.In plus, nereguli grave sunt si la ASSMB, spune Cotofana, care acuza ca sunt adusi oameni agreati de Gabriela Firea si apropiatii ei pe salarii mult mai mari decat ar avea voie legal sa primeasca.Astfel, ea arata ca Turkes Ablachim, care este director general adjunct medical in cadrul ASSMB si despre care spune ca este prietena Gabrielei Firea, ar fi platita cu 25.466 de lei pe luna din bani publici, desi grila salariala e plafonata la 13.000 de lei. Despre acest lucru spune ca Gabriela Firea stie foarte bine, pentru ca inclusiv ministrul Sanatatii Sorina Pintea i-ar fi zis.Fostul judecator spune inclusiv ca a auzit informatii ca mita pentru a ajunge manager de spital este in jurul sumei de 200.000 de euro.Lavinia Cotofana a fost exclusa din magistratura in octombrie 2017. Ea activase ca judecator la Judecatoria Arad.Potrivit CSM, Cotofana este acuzata ca i-ar fi permis sotului, un avocat condamnat la o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar de coruptie, sa vina in biroul de la judecatorie, unde i-ar fi acordat acces la date confidentiale. Inainte de a intra in magistratura, Lavinia Cotofana a fost timp de 11 ani ofiter SRI.Ea a intrat in atentia publicului, dupa ce in 2016 a candidat pentru un post de membru CSM.A declarat atunci ca detine bijuterii cu platina, diamante si pietre pretioase, dar si ceasuri scumpe, in valoare totala de 248.000 de euro. Doar unul dintre inelele cu diamant valoreaza 70.000 de euro.Ea spunea ca aproape toate bijuteriile au fost achizitionate in perioada 2002-2014, cand era ofiter SRI, iar o parte dintre bunuri au fost mostenite sau primite ca donatii de la mama si bunica.