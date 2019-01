Noi probleme la un autobuz Otokar: A ramas fara curent, iar calatorii nu au putut iesi din el (Video)

Ziare.

com

Pasagerii au ramas blocati in autobuz cateva minute. Din fericire, un calator a reusit sa deschida una dintre usi cu ajutorul unei persoane din exterior.USR atrage atentia ca aceasta situatie s-ar fi putut dovedi o adevarata tragedie, daca ar fi fost vorba despre un incendiu sau un accident grav."Autobuzele Gabrielei Firea pun in pericol siguranta bucurestenilor! Astazi, un astfel de autobuz a ramas fara curent, cu franele blocate si, cel mai grav, cu usile blocate. Ce s-ar fi intamplat daca era un incediu sau un accident grav?Cand usile nu pot fi deschise nici macar in caz de urgenta, inseamna ca acel vehicul nu poate fi utilizat pentru transportul public. Toate celelalte defectiuni care apar la autobuzele turcesti - si nu sunt deloc putine - palesc in fata acestei probleme majore.Este nevoie imediata de o verificare temeinica a calitatii tehnice a vehiculelor livrate de Otokar. Si mai ales a modului in care a fost respectat caietul de sarcini", scriu cei de la USR pe pagina de Facebook Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a scris si ea pe reteaua sociala ca primarul general Gabriela Firea trebuie sa dea explicatii pentru aceasta situatie si sa ia masuri de urgenta."Cateva zeci de autobuze noi fac mai multe probleme decat cateva sute de autobuze vechi, iar usile care nu se deschid in situatii de urgenta pot duce la tragedii.Gabriela Firea are obligatia sa explice care este situatia si sa ia de urgenta masuri. Trebuie sa verifice starea autobuzelor si sa ceara explicatii producatorului. Altfel, vom ajunge ca oamenilor sa le fie frica sa mai puna piciorul in noile autobuze", a notat Wring in postare.Amintim ca in ultima vreme au aparut numeroase probleme la noile autobuze achizitionate de Primaria Bucuresti.