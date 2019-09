O maimuta umbla libera prin Bucuresti. Firea: Sper sa nu fie intr-un lan de ambrozie, sa nu-i curga ochii!

Ziare.

com

Animalul a sarit gardul, apoi a inceput sa se plimbe prin curtea casei.Femeia a anuntat incidentul la 112, insa echipa de jandarmi care a ajuns la fata locului nu era echipata pentru a captura maimuta, potrivit Digi24. Acelasi a fost cazul si pentru cei de la ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor).Referitor la acest caz, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca "sper sa nu fie intr-un lan de ambrozie, sa nu-i curga ochii".Edilul a anuntat, miercuri, mai multe masuri de combatere a ambroziei, in conditiile in care sute de mii de romani sunt alergici la aceasta buruiana."Sper sa nu fie intr-un lan de ambrozie (maimuta - n.red.), sa nu-i curga ochii", a glumit Firea, in momentul in care presa a cerut informatii despre acest caz.Catalina Tranescu, director de comunicare ASPA, a declarat ca maimuta nu a fost prinsa pana acum."Am trimis in acel loc un echipaj impreuna cu un medic veterinar care detinea o pusca cu tranchilizant. Nu s-a reusit capturarea.Politia Locala Sector 5 ne-a sesizat despre trei maimute care au fost pierdute. Doua au fost capturate de proprietar, cealalta banuim ca este inca in libertate", a afirmat aceasta.