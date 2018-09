O regizoare spune ca nu a semnat scrisoarea-elogiu pentru Firea: Am un avocat care actioneaza

Ziare.

Presa a luat rapid la puricat lista de semnatari si a descoperit ca majoritatea sunt angajati la institutii patronate sau finantate de Primaria Capitalei. Insa iata ca una dintre persoanele de pe lista anunta ca nu a semnat si nici nu a fost informata ca semnatura sa va fi folosita. Este vorba de regizoarea Chris Simion-Mercurian."Nu sustin niciun om politic. Nu fac parte din niciun partid. Si nici nu am facut. Si nici nu o voi face.. Numele meu apare datorita Festivalului Undercloud pe care il organizez de 11 ani si care de 4 ani are sprijin partial (25% cu indulgenta) si din partea Primariei, din banii publici. Nu din partea primarului, da?De ce? Pentru ca din bilete si din ceilalti sponsori nu putea sa se sustina international. Si inca ceva...important...an de an avem incertitudinea ca proiectul va fi sustinut. Depunem scrisoarea de intentie fara a avea garantia ca va fi acceptata desi Undercloud si-a dovedit necesitatea. Deci despre ce pile vorbim??? Inainte sa ma acuzati/judecati...informati-va!!!", a scris regizoarea pe Facebook, raspunzand comentariului unui internaut care ii transmitea ca ar trebui sa ii fie jena pentru ca sustine "o hoata".Dupa acest raspuns, internautii au cerut detalii, nefiindu-le clar daca ceea ce spune Chris Simion-Mercurian este ca semnatura sa a fost folosita fraudulos pe document."Nu am citit nici macar scrisoarea despre care se vorbeste. Sunt in vacanta. Si am intrat azi pe net pentru ca mi-a semnalat un prieten isteria de pe pagina lui Manole. Am comentat. Am facut acest gest pentru ca mi s-a parut de bun simt sa clarific. Nu ma interesaza sa fac conversatie pe net pe tema asta. Chiar nu vreau sa imi stric vacanta. Nu am semnat nimic, nu sustin niciun politician. O sa gasesc timp cand revin in tara sa fac si eu o postare haioasa pe tema asta. Deocamdata e doar hilar.Situatia e absurda. De unde suntem noi in vacanta, detasati si zen, asa se vede.. Nu sustin niciun politician! Cand o voi face, anunt!:)1. Am un avocat care actioneaza. 2. Voi avea propria interventie pe pagina mea", sunt alte explicatii date de regizoare.Amintim ca duminica, in plin razboi in PSD, mai multi academicieni, actori si sportivi au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a Gabrielei Firea, pentru ceea ce ei numesc "implicarea benefica in viata Capitalei Romaniei". Printre semnatari, se regasesc Constantin Balaceanu Stolnici, Razvan Theodorescu (membri ai Academiei Romane), soprana Felicia Filip si fosti campioni sportivi, ca Elisabeta Lipa si Ilie Nastase.