Opozitia o acuza iar pe Firea ca duce Bucurestiul in faliment: Da aproape toti banii pe salarii si publicitate

Bujduveanu: Firea a recunoscut ineficienta companiilor municipale. De ce le mai finantam?

Ziare.

com

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se reuneste in sedinta joi, pe 30 aprilie, incepand cu ora 11:00. Ordinea de zi este una bogata , asa cum n-a mai fost de dinainte de pandemie. Mai exact, consilierilor generali li se va cere sa voteze pentru 88 de proiecte. Poate chiar si pentru mai multe, daca va exista si o ordine suplimentara de zi.Iar printre aceste proiecte - potrivit reprezentantilor Opozitiei - se numara unele care arata clar ca politica manangeriala a Gabrielei Firea este falimentara. Despre ce este vorba au explicat pe larg intr-o conferinta de presa online liderul consilierilor USR, Alexandru Gadiuta, liderul consilierilor PNL, Stelian Bujduveanu si candidatul independent sustinut de ambele partide pentru postul de primar general al Capitalei, Nicusor Dan.Inainte de toate, Nicusor Dan a spus ca - daca mai era nevoie - avem acum dovada clara ca bugetul PMB girat de Gabriela Firea este nerealist."O spun de nu stiu cat timp. Bugetul Primariei este fantezist. Iar acum - odata cu aparitia executiei bugetare pe 2019 - avem si dovada. PMB a estimat ca va avea venituri proprii de 32 mld lei si a avut venituri proprii de doar 300 de milioane de lei. Doar 9% din cat a estimat.Oriunde in mediul privat un manager care face doar 80-85% din veniturile pe care si le-a propus este demis. Cu atat mai mult daca face doar 9%", a precizat Nicusor Dan.Reamintim ca Nicusor Dan a astras atentia la inceputul acestui an ca si bugetul pentru 2020 este fantezist. Iar lucrurile stau cu atat mai rau cu cat in acest an, PMB isi bugetase cheltuiele estimand ca va incasa mult mai multi bani decat in 2019.Iar ulterior, la principala sursa pentru venituri proprii - adica la incasarea vinietei Oxigen - Gabriela Firea a renuntat din ratiuni electorale. In context, liderul consilierilor generali USR, Alexandru Gadiuta, a precizat ca una dintre problemele majore reprezentate de managementul banilor Capitalei este ca foarte putini bani ajung sa fie investiti."Pe sectiunea Dezvoltare (care cuprinde si investitiile -n.red) executia bugetara este extrem de redusa. Pentru 2019, abia am ajuns la 39%. Si asta se resimte in viata noastra de zi cu zi si in starea proiectelor de infrastructura (care avanseaza foarte incet - n.red.).In schimb, PMB a reusit sa cheltuiasca 71% din fonduri pe sectiunea de functionare. Asa cum spunea Nicusor Dan, an de an veniturile PMB sunt supraestimate. Iar aceasta supraestimare se face tocmai pentru a putea aloca mult la aceste cheltuieli de functionare. Bani tocati!In plus, inca o dovada ca PMB este adusa aproape in faliment de Gabriela Firea este ca, la acest moment, are datorii curente de peste 3 miliarde de lei la bugetul de stat.Sunt intarzieri la plata asigurarilor sociale, intarzieri la plata TVA... Am intrebat astazi, in sedinta Comisiei de Buget, de ce s-a ajuns in aceasta situatie. Si nu mi s-a raspuns", a mai spus Alexandru Gadiuta.Acesta a mai precizat si ca USR a propus de ceva vreme o rectificare bugetara, la nivelul Capitalei. Si ca Gabriela Firea a acceptat o rectificare, dar nu a tinut cont si de principiile porpuse de USR.Mai exact, spune Gadiuta, acum administratia Firea vrea sa taie bani de la proiectele mari de infrastructura - cum sunt Prelungirea Ghencea (de unde se iau 25 de milioane de lei) sau Strapungerea Ciurel (de unde se taie 96 de milioane de lei). In schimb, Firea vrea sa aloce 10 milioane de lei pentru publicitate platita de PMB si de institutiile din subordine, din bani publici, dar si 250 de milioane de lei pentru "alte cheltuieli".Alexandru Gadiuta a mentionat si ca, in ciuda insistentelor sale, n-a reusit sa afle in ce baza sunt dati banii din capitolul "Alte cheltuieli", si ca acest capitol ar reprezenta de fapt, un "buzunar", de unde se irosesc fonduri publice pentru tot soiul de interese ale administratiei.Tot Alexandru Gadiuta a fost cel care a precizat ca - daca proiectele de buget pentru companiile municipale se vor adopta maine - acestea vor primi finantari si de 4 ori mai mari decat in 2019.Asta - a spus liderul consilierilor PNL Stelian Bujduveanu - desi companiile (in majoritate - n.red.) au fost infiintate ilegal si si-au dovedit ineficienta, cerand comasarea lor.Ce-i drept, reprezentanti ai administratiei Firea si consilieri generali care au girat infiintarea companiilor au admis , la solicitareaca unele dintre societati nu si-au dovedit eficienta si ar trebui gasite solutii de eficientizare a lor, inclusiv daca asta inseamna comasarea.In acest context, Alexandru Bujduveanu spune ca, in orice conditii, finantarea companiilor municipale ar trebui nu sa creasca, ci sa inceteze."Daca va uitati la ordinea de zi a sedintei (de joi, 30 aprilie - n.red.), veti vedea ca Gabriela Firea a introdus mai intai proiectele sociale binevenite. Ca sa ascunda balaurul din aceeasi ordine de zi.Pentru ca apoi vin bugetele companiilor municipale. Perpetuarea finantarii acestora trebuie sa inceteze. Ele au irosit banii bucurestenilor. Nu va ganditi ca ele ar primi bani din alta parte. Au primit fondurile de la CGMB, din banii cetatenilor.Deja Gabriela Firea a decis comasarea subita a opt companii municipale. Noi, consilierii PNL ne-am opus, din cauza ca din doua companii ilegale iese tot o companie ilegala. Si deja s-a stabilit in instanta ca aceste companii sunt (in majoritate -n.red.) ilegale.Iar Firea a ajuns la concluzia noastra: companiile nu sunt viabile, nu fac fata in mediu concurentia si sunt create strict pentru a asigura niste locuri caldute. La Afisaj, avem un castig mediu de 9.800 lei luna. Mai mare decat in mediul privat. Ir la CM Tehnologia informatiei, avem un castig mediu de 7000 lei pe luna. Si banii acestia n-au fost cehtuiti in interesul bucurestenilor", a mai psus Bujduveanu.