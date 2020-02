Orban vrea sa dea jos gardurile separatoare pentru tramvaie din Bucuresti. Cum ii raspunde Firea

Ziare.

"Premierul demis pentru incompetenta m-a certat pentru ca nu am facut o centura verde a Capitalei. Il informez pe premierul demis pentru incompetenta ca centura verde a Capitalei nu poate fi construita de Gabriela Firea la Primaria Capitalei si ca eu nu sunt sefa CNAIR-ului, nu conduc Ministerul Transporturilor.Il informez cu dragoste ca Ministerul Transporturilor e condus de un membru PNL iar seful de la CNAIR este tot de la PNL. Stiti de cand ne rugam de ei sa ne precizeze ce segment va fi pastrat pentru culoarul de expropriere in vederea realizarii centurii ocolitoare a Capitalei si ce ni se permite si noua sa preluam pentru a amenaja aceasta centura verde a Capitalei?Va pot pune la dispozitie absolut toate adresele, tot schimbul de informatii. Nu se vrea. Nu se doreste. Nu vor ca Bucurestiul sa se dezvolte, sa se modernizeze si vor sa luptam cu poluarea pentru ca le convine acest subiect", a spus Firea duminica.Ea a raspuns si criticilor premierului legate de instalarea unor garduri in mijlocul strazilor pentru a bloca accesul autoturismelor pe linia de tramvai , aratand ca astfel de garduri exista in marile capitale ale Europei si ca ele scurteaza timpul de calatorie."Nu este atat de frumos, nu este estetic, dar este necesar si noi trebuie sa facem lucruri utile, necesare. Cand vom ajunge la acel grad de civilizatie incat sa nu mai fie nevoie de aceste protectii, probabil ca le vom scoate. Deocamdata toti calatorii care folosesc zilnic tramvaiul sunt multumiti pentru ca cei cu masina mica personala raman blocati in trafic iar ei cu tramvaiul, ajung la destinatie nu intr-o ora, o ora si ceva ca pana acum, ci in 20-30 de minute", a mai spus Firea."Daca te cheama Ludovic Orban si ai o reputatie la nivel national intr-un domeniu si tu insisti sa te dai specialist in garduri si santuri, eu zic ca ne meritam soarta, dar soarta ne-o luam in propriile maini si de aceea Parlamentul a demis acest guvern de incompetenti condus de cel mai incompetent dintre incompetenti" a conchis Firea.Ea a mai afirmat ca probabil ca premierul demis "isi cauta cu frenezie un job" si incearca "sa convinga cat e de competent in administratia publica locala".