Paruiala Firea - Weber pe tema ridicarii masinilor in Bucuresti

"Institutia avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimtirii!Ne sicaneaza si cearta ca ii deranjam pe prost-crescutii care blocheaza cu masinile: spitale, scoli, locuri rezervate persoanelor cu dizabilitati, institutii, linii de tramvai, statii de autobuz, chiar proprietati private, sub pretextul ca 'am coborat sa-mi iau tigari'.. si se mai intorc dupa vreo doua ore!S-a rezolvat cazul Caracal, s-au epuizat toaletele in curte ale scolilor din mediul rural, in toate spitalele din tara e ca in America! Totul este perfect! Avocatului poporului nu-i mai ramane decat sa se ocupe de cocalari!Iar pe fond: mai cititi legile daca nu le stiti pe de rost!", a scris Gabriela Firea pe contul ei de Facebook.Edilul a pus si hashtag-uri postarii: #anticocalari #antinesimtire.Reactia dura vine dupa ce Avocatul Poporului (AP) a transmis, vineri, ca masinile parcate ilegal nu pot fi ridicate de politistii locali, ci numai de cei rutieri.Asta in contextul in care, incepand de luni, 26 august, Primaria Capitalei va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Astfel, Avocatul Poporului cere prefectului sa atace in contencios hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in acest sens.Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat transmis marti, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere.Procesul de ridicare a masinilor va fi unul continuu, 24/24 ore, conform sursei citate.Cele ridicate vor fi depozitate in spatiile special amenajate din Bulevardul Timisoara nr. 161-163, Sector 6 si Bulevardul Metalurgiei nr. 69- 71 (str.Drumul Jilavei nr.113), Sector 4, care vor avea program de functionare 24/24 ore.