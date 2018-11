PNL a depus, in instanta, cererea de dizolvare a companiilor municipale: Din banii blocati astfel, puteam face autostrazi si spitale

va exista un prejudiciu pentru cetatenii municipiului Bucuresti

Dupa depunerea actiunii anuntate inca din weekend , avocatul Cristian Bacanu a prezentat, pe scurt, motivele pentru care PNL solicita dizolvarea companiilor care alcatuiesc Holdingul Municipal al Capitalei."Legea administratiei publice locale prevede ca unitatea administrativ teritoriala, in acest caz cea a Bucurestiului, sa obtina o hotarare a Consiliului General cand infiinteaza o astfel de societate. E adevarat ca au fost obtinute 22 de astfel de hotarari, dar care au fost anulate de Curtea de Apel Bucuresti pentru ca fusesera obtinute cu incalcarea prevederilor legale.In acest moment, putem considera ca aceste hotarari nu exista. In consecinta, am cerut anularea societatilor. Legea societatilor comerciale spune ca, atunci cand se constituie o societate pe actiuni, sa fie cel putin 2 actionari.Or, in acest caz, vorbim despre un singur asociat si Ciclop SA, societate detinuta in proporotie de 100% de primaria doamnei Firea. Si atunci vorbim despre un actionar si un interpus. Si asta e nelegal si inca un motiv de anulare a societatilor si de dizolvare a lor.Daca instanta va dispune, se va numi un lichidator. Evident,, dar ei au fost prejudiciati cand PSD si doamna Firea au decis sa incalce lege, infiintand aceste societati. E un model socialist, aproape de centralism. Nu mai putem functiona asa, in 2018", a explicat Cristian Bacanu.Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat ca, prin intermediul Holdingului Municipal, Gabriela Firea incearca sa "pandelizeze" administratia Capitalei si tine blocati 600 de milioane de lei."Opozitia a votat impotriva infiintarii acestor companii. In plus, vom cere Curtii de Conturi sa constate prejudiciul in acest caz, in conditiile in care avem 600 de milioane de euro blocati in conturi. Prejudiciul acesta va trebui si recuperat.In plus, am propus in Consiliul General al Municipiului Bucuresti adoptarea unor hotarari pentru desfiintarea acestor companii, impreuna cu colegii din Opozitie.In concluzie, vreau sa-i spun doamnei Gabriela Firea: oricat ne ameninta, nu ne sperie. Aceste amenintari de tip interlop, de tipul gruparilor din Ilfov care capuseaza companiile municipale si incearca sa aduca in Bucuresti modelul din Volutari si sa 'pandelizaze' administratia, nu ne sperie.Din cei 600 de milioane de euro ai bucurestenilor care stau blocati se puteau face macar 100 de kilometri de autostrada in jurul Bucurestiului sau cate un spital nou in fiecare sector", a adaugat Danca.Reamintim ca Gabriela Firea a acuzat ca in spatele atacurilor PNL si USR la adresa companiilor municipale stau omul de afaceri Tiberiu Urdareanu si firmele care au capusat ani la rand bugetul Capitalei . In plus, Firea a spus ca ar putea fi dati in judecata toti cei care denigreaza companiile municipale , fie ei oameni politici sau jurnalisti.Iata si reactia USR in acest caz - Roxana Wring o acuza pe Firea ca minte: In spatele USR nu se afla niciun interes ocult. Daca are probe, sa mearga la Parchet