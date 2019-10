PNL Bucuresti, bilant al mandatului Gabrielei Firea: A guvernat in stil de PR, de breaking news

Ziare.

com

Bilantul a fost prezentat marti, intr-o conferinta de presa, la sediul PNL Bucuresti, dar poate fi gasit si pe platforma de guvernare participativa locala http://suntembucuresti.ro/ , lansata de liberali pentru a intra in dialog cu cetatenii interesati de problemele Capitalei."Practic, avem un dezastru in Bucuresti: proiecte nefacute, o groaza de bani folositi in activitati de PR si in petreceri pe strada, cand, in realitate, problemele grave ale Bucurestiului - probleme de infrastructura, probleme care tin de consolidarea cladirilor, de incalzirea locuitorilor Bucurestiului, organizarea spatiilor verzi si amenajarii acestui oras - toate aceste probleme sunt nerezolvate.Au trecut trei ani de mandat. Tot ce s-a intamplat in aceasta perioada a fost o incercare de a ne masca incompetenta administratiei PSD si suntem azi in situatia in care trebuie sa tragem in mod serios un semnal de alarma in spatiul public, pentru ca ne apropiem de patru ani de cheltuieli publice fara niciun rezultat", a declarat presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru.Ea a spus ca "niciunul din marile proiecte pe care Gabriela Firea le-a propus nu au fost finalizate", doar cateva au fost incepute, fara a fi "serios puse in practica"."Gabriela Firea trebuie sa dea socoteala pentru fiecare leu public cheltuit. Nicio lucrare de investitii. Ne-am uitat la promisiunile ei din 2016. Nicio lucrare majora. Povestea despre hotelul Concordia, pe care voia sa il reabiliteze. Hotelul se afla intr-o evidenta stare de degradare. Ne spunea atunci in mod mincinos, pacalindu-ne, ca vom avea o sala polivalenta la standarde internationale", a adaugat liderul PNL Bucuresti.Consilierul municipal Ciprian Ciucu a afirmat ca, in Bucuresti, traficul "niciodata nu a fost mai prost decat astazi", timpii de deplasare cu transportul in comun au crescut si nu au fost realizate locuri de parcare."A guvernat in stil de PR, de breaking news. Astazi anuntam ceva, dupa care punem deoparte, dar nu continuam, nu revenim pentru a face ceea ce am promis. Cred ca niciun politician din Romania vreodata nu a promis mai mult decat Gabriela Firea: Pasajul Ciurel, strapungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, Doamna Ghica si asa mai departe. Sunt lucruri pe care le-a promis, dar nu s-au intamplat in acest mandat", a spus el.Ciucu i-a reprosat Gabrielei Firea ca societatile din Holdingul Municipal cheltuie "in mod netransparent" pe echipamente, salarii sau diverse contracte, fara ca acest lucru sa se resimta in calitatea vietii bucurestenilor. El a mentionat ca prin infiintarea acestor companii dar si a altor structuri numarul institutiilor subordonate PMB a ajuns aproape sa se dubleze."A schimbat efectiv paradigma de guvernare dinspre administratii, dubland aparatul administrativ cu 22 de companii infiintate ilegal, dar care nu au dus la cresterea calitatii vietii bucurestenilor. Le-a capitalizat cu 800 de milioane de euro. In istoria managementului la nivel mondial nu cred ca exista vreun exemplu prin care o municipalitate sa infiinteze dintr-o data 22 de companii si sa aiba pretentia ca ele sa fie functionale si sa performeze. Dumnezeul managementului nu ar fi in stare de asa ceva", a sustinut Ciucu.Alte critici aduse Gabrielei Firea au fost legate de faptul ca: nu a fost rezolvata problema termoficarii, in timp ce tevile RADET au continuat sa se degradeze; nu au fost demarate lucrarile efective la Spitalul Metropolitan; Centrul Cultural Favorit nu a fost finalizat si se afla intr-o etapa incipienta de organizare; nu a fost realizat hipodromul anuntat; a inceput consolidarea propriu-zisa doar la cladirile de mici dimensiuni.