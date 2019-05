Podul Constanta, un pericol public, va fi in sfarsit refacut. Anuntul primarului Firea

Ziare.

com

"Prin semnarea acestui protocol, Primaria Capitalei si autoritatile centrale se angajeaza sa colaboreze pentru demararea, de urgenta, a unor obiective de investitie comune, cuprinse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, in special in cazul celor care necesita interventii urgente.Astfel, facem pasi concreti pentru reabilitarea unor obiective de infrastructura din Capitala, care necesita avize si aprobari atat din partea autoritatilor centrale cat si din partea Primariei Capitalei. Vom constitui grupuri de lucru cu participarea specialistilor de la cele doua institutii, ceea ce va duce, cu certitudine, la deblocarea unor situatii care treneaza de ani de zile.", a transmis Firea.La randul sau, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca in zilele urmatoare vor incepe lucrarile de punere in siguranta a podului Constanta, precizand ca acestase afla intr-o stare de degradare avansata."Vom incepe cu partea de suprastructura, iar apoi vom putea incepe lucrarile de modernizare a podului. Temenul de finalizare este de 2-3 luni, si se va lucra in special in timpul noptii, pentru a nu afecta traficul rutier", a punctat Cuc.La intalnire a fost prezent si primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, care i-a informat pe Cuc si Firea ca a primit numeroase sesizari cu privire la necesitatea reabilitarii Podului Constanta. Tudorache a dat asigurari ca primaria va contribui cu tot ceea ce este necesar pentru ca lucrarile sa poata fi demarate de urgenta, iar acest obiectiv sa fie pus in siguranta.In cadrul intalnirii, Firea a reiterat solicitarea catre MT de a modifica orarul trenurilor care traverseaza Bucurestiul, indeosebi in zona de Nord, si care, in prezent, creeaza importante blocaje in trafic.Rezolvarea acestei situatii este cu atat mai stringenta cu cat Primaria Capitalei desfasoara in prezent lucrari de supralargire a Sos. Fabrica de Glucoza si va demara anul acesta lucrari la alte pasaje rutiere, Doamna Ghica si Andronache, iar masura modificarii orarului trenurilor care tranziteaza Capitala trebuie luata pana in luna septembrie cand, odata cu inceperea scolilor, traficul rutier se va aglomera.Amintim ca podul Constanta care era considerat un pericol pentru bucuresteni anul trecut, anul asta nu a mai fost considerat atat de degradat . Asa reiesea din datele date tehnice comunicate de CFR SA in martie, la solicitarea unui consilier local al Sectorului 1. Interesant a fost faptul ca, dupa o luna de zile, CFR a lansat o licitatie pentru a-l consolida. A.G.