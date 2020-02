Precizarile Primariei Capitalei despre trotuarele inguste de pe Soseaua Fabrica de Glucoza

Ziare.

PMB transmite, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca lucrarile "respecta in totalitate proiectul tehnic aprobat inaintea inceperii lucrarilor"."Mai mult, pistele pentru biciclisti si trotuarele sunt proiectate si executate conform normativului in vigoare, fiind avizate in prealabil de Brigada Rutiera.Potrivit proiectului tehnic, pistele pentru biciclisti au 1,5 metri latime si sunt executate pe fiecare sens de circulatie.In ceea ce priveste trotuarele, acestea sunt realizate pe ambele laterale ale partii carosabile si au 2 metri latime. La cererea Directiei de Mediu, din sase in sase metri, au fost proiectate alveole pentru plantarea copacilor. Aceste alveole au 1 metru latime.Astfel, potrivit proiectului, exista piste pentru biciclisti si trotuare pe ambele sensuri de circulatie. Pietonii si biciclistii nu vor putea interfera, benzile dedicate fiecarei categorii fiind delimitate de borduri", potrivit sursei citate.Ziare.com a relatat, joi, despre primele probleme care au aparut la largirea Soselei Fabrica de Glucoza din nordul Capitalei. Spre exemplu, trotuarele sunt, pe alocuri, prea inguste, ingreunand sau chiar impiedicand deplasarea pietonilor.Soseaua Fabrica de Glucoza are doar 1,8 kilometri si face legatura intre Soseaua Petricani si strada Barbu Vacarescu.