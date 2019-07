Preocupata de linistea batranilor si a copiilor, Firea a luat in vizor cluburile din Herastrau

Ziare.

"Am dispus declansarea unei ample campanii de monitorizare a nivelului de zgomot, in special in zonele mixte, in care spatiile de relaxare sunt situate in apropierea celor de locuit. In ultima perioada am primit numeroase sesizari care atrag atentia asupra disconfortului creat de muzica data prea tare.Inteleg nevoia de a petrece vara cat mai placut, este sezonul in care ne dorim sa stam cat mai mult in aer liber, dar in Bucuresti sunt si oameni care au nevoie de liniste, sunt copii, persoane varstnice sau bolnavi de care trebuie sa avem la fel de multa grija, asa cum se intampla in orice comunitate functionala.Vor avea loc controale in fiecare weekend si, prin aplicarea legislatiei in domeniu, vom urmari sa incurajam respectarea drepturilor tuturor bucurestenilor", a declarat Firea, citata intr-un comunicat remis martiPrimaria Capitalei transmite ca, avand in vedere sesizarile primite din partea cetatenilor cu privire la tulburarea linistii publice, pe parcursul intregului weekend, in intervalul 22:00-04:00, inspectorii Politiei Locale au efectuat masuratori sonometrice pentru constatarea depasirilor nivelului de zgomot in zona de nord a Capitalei - in proximitatea restaurantelor si cluburilor din Parcul Regele Mihai I (Herastrau).Operatorii economici care nu respecta prevederile legale in vigoare risca, in acord cu OUG nr.195/2005 privind protectia mediului.Mai mult, in cazul in care sunt inregistrate depasiri majore ale nivelului de zgomot, sau in conditiile in care se constata incalcarea repetata a prevederilor legale, agentii economici pot fi sanctionati chiar si prin suspendarea activitatii, precizeaza reprezentantii primariei.De la inceputul anului 2019 si pana in prezent, pentru nerespectarea prevederilor legale privind protectia mediului, au fost aplicate un numar de 44 de sanctiuni agentilor economici din Centrul Istoric si parcurile din Capitala.A.G.