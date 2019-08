Presedintele CNCD spune ca taxa auto propusa de Firea e discriminatorie, deci nelegala: Asa a fost si taxa de bariera de la Mamaia

Ziare.

com

"Noi am avut plangeri la CNCD cu privire la impunerea unor taxe de acces pentru autovehicule in functie de judetul de inmatriculare a acestora. A fost celebra taxa de bariera la Mamaia, prin care accesul in statiune a autovehiculelor inmatriculate in alt judet decat Constanta era taxata.. De altfel, Curtea de Apel mai spunea ca", a declarat miercuri Asztalos Csaba.Acesta a mai spus ca, indiferent unde sunt inmatriculate, interzicerea circulatiei in Capitala a autovehiculelor cu motor Diesel sau impunerea de restrictii pentru anumite zone aglomerate si poluate."Pentru Bucuresti, din punctul meu de vedere, se pot lua masuri pentru limitarea poluarii atat prin taxare, cat si prin restrictionarea sau interzicerea accesului in anumite zone din centru sau considerate poluate ori aglomerate. Dar,. Daca Primaria Bucuresti, de pilda, de maine decide ca in oras nu mai pot circula autovehiculele Euro 3 sau 4, dar indiferent de judetul de inmatriculare, fie ca sunt inmatriculate in Paris, Maramures, unde vreti, deci toate autovehiculele, nu este o forma de discriminare, aceasta restrictie poate fi justificata.De exemplu, in Germania exista orase care au decis ca din data de, anul cutare, interzic circulatia autovehiculelor cu motor Diesel pentru ca ele sunt poluante, dar indiferent daca sunt inmatriculate in orasul respectiv sau in alta parte. Regula se aplica in functie de criteriul gradului de poluare al autovehiculului, ca atare. Nici statistic nu am probat ca ele sunt vinovate pentru gradul ridicat de poluare din Bucuresti. Dimpotriva (...) Poate fi introdusa in schimb, spre exemplu, o taxa pentru autoturismele sub Euro 5, sa plateasca o taxa de poluare.. Sau putem sa introducem o taxa pentru toate autovehiculele care circula prin centru, dar pentru toate autovehiculele, indiferent daca sunt inmatriculate in Bucuresti, Ilfov, Prahova sau alte judete. Deci,", a mai spus Asztalos Csaba.El a mentionat ca locuieste de 20 de ani in Bucuresti si sustine masurile pentru protejarea mediului si reducerea poluarii, prin urmare acestea sunt sugestiile sale pentru a corecta propunerea Primariei, astfel incat acesta sa fie legala, corecta si nediscriminatorie.