Primaria Capitalei continua sa dea ajutoare si stimulente, mai putin cel pentru persoanele adulte cu handicap

Totusi, plata stimulentului financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap pentru luna februarie va fi amanata pana la o data ulterioara, care nu a fost precizata.Intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook, DGAS mai precizeaza ca pentru luna martie s-au mai cheltuit bani si pentru "asigurarea unei mese calde pentru persoanele cele mai expuse riscului de marginalizare sociala, precum batranii de peste 65 de ani si oamenii strazii", dar si pentru "asigurarea serviciilor edilitare (incalzire, transport public)".In aceste conditii, Primaria Capitalei a alocat suma de 5,9 milioane de euro (29 milioane de lei) pentru acoperirea:- Stimulentului in valoare de, pentru luna februarie 2020- Stimulentului pentrudepuse in decembrie 2019-ianuarie 2020- Voucherului materna in valoare de(dosare depuse pana la data de 10 februarie)- Ajutorului social comunitar pentru sustinerea celorpentru luna februarie 2020.- Sprijinului financiar pentrupentru dosarele depuse pana la data de 1 martie- Stimulentului financiar pentru integrarea sociala apentru acoperirea diferentei acordate in luna decembrie 2019, in valoare deIn cel din urma caz, DGAS precizeaza ca ""."Plata stimulentelor se va face, ca de obicei, in ultima zi lucratoare a lunii martie, repectiv 31 martie. Pentru distributia voucherelor materna identificam solutii pentru expedierea acestora prin posta/curier, urmand sa comunicam detalii in acest sens in cel mai scurt timp", se mai arata in comunicatul citat.C.B.