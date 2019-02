Primaria Capitalei cumpara primele apartamente pentru medici: 37,3 milioane de lei fara TVA pentru 70 de apartamente in cartierul Greenfield

Ziare.

Apartamentele se afla in complexul rezidential Greenfield si au costat 37,3 milioane de lei plus TVA, dupa cum a anuntat Impact Bucuresti vineri seara, arata Ziarul Financiar . Un calcul la cursul BNR de astazi arata ca apartamentele au fost achizitionate cu un pret mediu de 112.000 de euro (fara TVA) /bucata.Banii trebuie sa fie achitati integral pana la 30 iunie 2019 catre firma detinuta de omul de afaceri Gheorghe Iaciu si listata la Bursa de Valori Bucuresti. Profit.ro aminteste ca cei aproximativ 4.000 de locuitori ai Greenfield petrec ore intregi in trafic in drumul lor la serviciu si inapoi. In urma inchiderii Soselei Vadul Moldovei - functionala intre anii 1979 si 2017 - singura cale acces catre cartierul rezidential este Aleea Teisani.Amintim ca in luna decembrie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea Gabrielei Firea, a aprobat achizitionarea a 177 de locuinte pentru medici, valoarea totala a investitiei ridicandu-se la aproape 20 de milioane de euro.Astfel, pe langa achizitia de la Impact Bucuresti, Primaria va mai cumpara de la:-Cubic Residence SRL - 37 apartamente cu doua camere, 10 apartamente cu 3 camere;-Iridex Group Import Export - 5 garsoniere, 18 apartamente cu doua camere, 20 apartamente cu 3 camere;-Ipsilanti Invest - 1 garsoniera si 16 apartamente cu 3 camere;Dupa decizia CGMB, USR Bragadiru a analizat ofertele celor de la Cubic Residence SRL, ansamblu situat pe Prelungirea Ghencea, in zona Bragadiru si a atras atentia ca Primaria Capitalei cumpara apartamentele la un pret mai mare decat in mod normal . Astfel, un apartament cu 3 camere in acest complex costa 75.500 de euro, iar primaria il cumpara cu peste 121.000 de euro. Asadar, locuinta va fi achizitionata cu un pret mai mare cu circa 60% fata de oferta dezvoltatorului.