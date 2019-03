Primaria Capitalei nu mai da fonduri pentru victimele violentei domestice. Firea acuza un buget de subzistenta si zice ca de-abia are bani de salarii

Ziare.

Edilul sustine ca n-are nimic impotriva finantarii in continuare a adapostului destinat victimelor violentei domestice, coordonat de Asociatia Anais, dar ca Primaria are in acest moment un buget "de subzistenta"."In ceea ce priveste solicitarea Anais de a continua proiectul pe care l-a avut pana acum cu DGASMB, eu nu am nimic impotriva, doar ca asa cum am comunicat noi nu avem buget in acest moment.Suntem la un buget de subzistenta, pur si simplu. Suntem in pericol, de multe ori, si cu plata salariilor catre institutiile din subordinea Consiliului si a Primariei, prin urmare orice proiecte de colaborare stagneaza in aceasta perioada. Ne dorim sa avem un buget. Oricum, el a fost diminuat foarte mult, a fost taiat in ceea ce ne priveste. Multi s-au bucurat.Acum vor vedea si efectele, pentru ca PMB gestioneaza toate serviciile publice si o multitudine de alte proiecte - si de infrastructura, si de investitii, si de sanatate, si proiecte sociale - si acestea trebuie sa continue. Noi nu vrem sa limitam accesul ONG-urilor sau asociatiilor la colaborarile cu DGASMB sau alte institutii din subordinea Primariei si a Consiliului, doar ca in acest moment nu avem buget", a spus primarul general, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB.Ea a reamintit ca, in sedinta din 26 februarie, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care prevede acordarea a 1.500 de lei pentru plata chiriei lunare, in cazul victimelor violentei in familie, pe durata reabilitarii.Primarul a subliniat ca acest proiect al PMB "nu exclude colaborarile cu alte asociatii sau fundatii".Miercuri, organizatiile membre ale Retelei pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor (Reteaua V.I.F) au cerut PMB sa remedieze situatia generata in urma deciziei de a intrerupe finantarea pentru Asociatia Anais, care ofera adapost si consiliere victimelor violentei domestice.Conform comunicatul remis de ONG-uri, finantarea a fost intrerupta dupa doi ani si jumatate in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti au sprijinit financiar serviciile de adapost si consiliere pentru victime.Se mentioneaza ca Asociatia Anais a oferit, cu sprijinul Directiei de Asistenta Sociala si cu contributia unor sponsori si donatori, consiliere sociala, juridica si psihologica pentru 785 de femei, iar in Centrul de primire in regim de urgenta Casa INVICTA au fost gazduite peste 455 de femei.In aceasta perioada, Asociatia Anais a consiliat femeile si a redactat in numele lor peste 280 de cereri pentru emiterea ordinului de protectie.