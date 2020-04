Primaria Capitalei se apuca sa repare frigidere si sa monteze aragazuri pentru batrani

Ziare.

Astfel, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, impreuna cu Engie Romania, asigura, pentru persoanele varstnice din Bucuresti, gratuit, urmatoarele servicii:: frigider/cuptor/plita/aragaz sau masina de spalat rufe;: inlocuire aragaz, inlocuire plita pe gaz (fara decupare in blat), inlocuire cuptor pe gaz;: inlocuire racord flexibil, inlocuire robineti fisurati, remedierea scurgerilor de apa, inlocuire teava fisurata in locuinta, inlocuire scurgere chiuveta/cada, desfundare scurgeri, remediere rezervor defect WC;: inlocuire masina de spalat rufe, inlocuire boiler electric, inlocuire cuptor electric, inlocuire plita electrica (fara decupare in blat).Primaria Capitalei anunta ca de acest ajutor pot beneficiaCei care doresc sa aiba parte de aceste servicii pot apela numarul de. Apoi, specialistii primariei se vor deplasa in teren, la fiecare caz in parte, cu echipament de protectie, vor colecta informatiile necesare in vederea evaluarii minimale a situatiei socio-economice si transmiterii acestor date catre parteneri.- Pe toata durata interventiei, persoanele sunt obligate sa poarte masca de protectie (inclusiv material tip esarfa, fular, material textil);- Beneficiarii sunt obligati ca pe toata durata interventiei sa pastreze distanta sociala de minim 1,5 m.A.G.