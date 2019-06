Primaria Capitalei sfideaza instantele: Companiile declarate ilegale au primit bugete de circa 1 miliard de lei, si cu voturile PMP

Ziare.

com

Pe ordinea de zi a sedintei CGMB s-au aflat 19 proiecte care prevad aprobarea bugetelor pentru 19 Companii Municipale, dintre carePMP, partidul fostului primar general si presedinte al Romaniei, a votat cot la cot cu PSD, permitand adoptarea bugetelor, informeaza"Domnii Militaru, Ionescu si Florescu. 3 din 4 de la PMP! Cum comentati, domnule Traian Basescu? Mai sustineti cumva ca PMP face opozitie in Consiliul General?200 milioane de euro banii bucurestenilor, care se vor duce pe apa sambetei sifonatoare a PSD-ALDE-PMP!", a scris aceasta pe Facebook.anul trecut.Mai mult,prin care s-a stabilit ca toate companiile municipale au fost infiintate ilegal, se arata intr-un comunicat al USR Bucuresti."USR Bucuresti a obtinut inca o victorie in instanta in dosarele privind infiintarea companiilor municipale. Ieri (marti), Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de revizuire a deciziei prin care s-a stabilit ca toate companiile municipale au fost infiintate cu incalcarea legii. In luna noiembrie a anului trecut, instanta a constatat ca aceste companii au fost infiintate cu incalcarea legii pentru ca hotararile de Consiliu au fost votate cu majoritate simpla (50% plus 1 din voturile consilierilor municipali), in loc sa fie luate cu majoritate de doua treimi, asa cum ar fi trebuit", se arata intr-un comunicat transmis, marti, de USR Bucuresti.Potrivit sursei citate,De asemenea, Roxana Wring sustine ca in cazul in care aceste companii ar fi desfiintate de catre PMB, Gabriela Firea ar recunoaste ca au fost infiintate ilegal."Gabriela Firea tot spera sa gaseasca o solutie juridica pentru a nu desfiinta companiile. Pentru ca daca le-ar desfiinta, ar recunoaste de fapt ca a gresit de la bun inceput. Si daca a gresit, atunci ar trebui sa raspunda pentru cele 600 de milioane de lei cat a costat aceasta eroare.pentru a acoperi aceasta pierdere colosala pe care a produs-o municipalitatii", a declarat Roxana Wring.