Primaria Capitalei sustine ca tramvaiul 41 va veni la intervale mai mari doar cu 1 minut, din cauza firului unic de pe Podul Grant

"Tramvaiul 41 va circula pe un sens, insa doar pe portiunea Podului Grant, dar aceasta nu va mari intervalul de succedare decat cu un minut, fata de ce era inainte, sa circule pe ambele sensuri. Deci bucurestenii nu vor fi afectati. Ba, dimpotriva.Vom lasa si linia 641, 642 si se va mai crea inca o linie 643, tot naveta, ca sa venim in sprijinul cetatenilor, sa poata sa isi aleaga cel mai bun traseu", a precizat el in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PMB.Primarul Gabriela Firea a subliniat ca restrictiile de circulatie sunt necesare, avand in vedere multitudinea si importanta lucrarilor care trebuie efectuate."Avem peste 20 de poduri cu grad mare de risc. Au fost expertizate in mandatul meu si cred ca este normal sa facem aceste lucrari, nu doar de a pune in siguranta, ci chiar mai mult, de reparatii. Este normal sa fie si anumite restrictii pe perioade scurte de timp, pentru ca altfel nu se pot face acele lucrari", a precizat ea.Pe 25 iunie, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Andrei Creci, anunta ca circulatia tramvaielor liniei 41 va fi suspendata intre 29 iunie si 1 septembrie pentru realizarea unor lucrari la Podul Ciurel, statia de metrou din Drumul Taberei si la podul Grant, iar pentru preluarea calatorilor vor fi introduse 50 de autobuze pe doua linii naveta.Pe 8 august, Gabriela Firea anunta ca prima etapa a proiectului "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" se va incheia pana la sfarsitul acestui an, iar pana la 1 septembrie se va relua circulatia tramvaiului 41."Conform graficului de executie, prima etapa a acestui proiect, Nodul Virtutii, se va incheia la sfarsitul acestui an, atunci cand vom incepe, in conformitate cu legislatia in vigoare, testele statice si dinamice.Dupa aceasta etapa, Nodul Virtutii - acest obiectiv de investitii atat de asteptat de bucuresteni - va putea fi redat circulatiei! De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula in aceasta zona, inainte de inceperea anului scolar", preciza ea.