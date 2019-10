Primaria Capitalei vine cu precizari dupa dezvaluirea neregulilor grave de la constructia spitalului Gomoiu

Ziare.

Intr-un comunicat de presa, Primaria Capitalei "infirma acuzatiile" si "dezaproba modul de lucru al redactiei". PMB sustine ca solicitarea pentru informatii a publicatiei a venit tarziu, dupa ce s-a incheiat programul de lucru al primariei."Primaria Capitalei infirma acuzatiile publicate astazi de LIBERTATEA cu privire la Spitalul Gomoiu si dezaproba modul de lucru al redactiei, care nu a garantat cititorilor dreptul de a fi informati corect.Solicitarea de informatii a publicatiei a fost transmisa la Primaria Capitalei aseara, la ora 18:54, cu mult dupa incheierea programului de lucru in institutie (...) ", se arata, intre altele, in document.Primaria Capitalei anunta ca va da in judecata publicatia:"Acest mod de lucru incalca atat deontologia profesionala, cat si prevederile constitutionale cu privire la obligatia mass-media de a informa corect, motiv pentru care".Totodata, PMB transmite ca "situatiile prezentate in articol" nu s-au intamplat in mandatul Gabrielei Firea."In ceea ce priveste situatiile prezentate in articol, facem precizarea ca acestea nu s-au petrecut in mandatul de Primar General al Gabrielei Firea, asadar alaturarea cu numele acesteia este facuta cu scopul exclusiv de a defaima Primaria Capitalei si actuala conducere.(...) respingem ferm toate acuzatiile referitoare la realizarea unor lucrari supraevaluate, avand in vedere ca procedura de achizitie pentru construirea acestui spital nu a fost facuta in mandatul actualului Primar General", se mai arata in comunicat.De asemenea, referitor la serviciile de publicitate contractate de ASSMB, primaria sustine ca "in ciuda celor prezentate in articol, nu este vorba despre promovarea Primarului General, ci de informarea bucurestenilor cu privire la programele municipale de sanatate derulate (...)".Redam integral comunicatul Primariei Capitalei: