Primaria Capitalei vine cu precizari dupa noile acuzatii in scandalul de la Spitalul Gomoiu

Primaria Capitalei a transmis, vineri, ca informatiile privind presupuse plati supraevaluate aferente lucrarilor de construire a Spitalului de copii Victor Gomoiu sunt "false, denigratoare"."Licitatia pentru construirea acestui spital si dotarea lui a inceput in anul 2010, iar contractul a fost atribuit in anul 2011, inainte ca doamna Gabriela Firea sa fie primar general. La preluarea actualului mandat, in anul 2016, desi cladirea era aproape finalizata, aceasta era abandonata, lucrarile incepute in anul 2012 fiind sistate timp de 2 ani.In mandatul primarului general Gabriela Firea lucrarile au fost repornite, s-au reconfigurat toate spatiile la solicitarea medicilor, au fost realizate toate circuitele medicale, s-au obtinut avizele necesare de la toate institutiile de profil, au fost asigurate dotarile si amenajate spatiile de joaca, au fost angajati medici si unitatea a devenit unul dintre cele mai importante centre de tratament pentru copiii din intreaga tara!De aceea, respingem ferm toate acuzatiile referitoare la realizarea unor lucrari supraevaluate, avand in vedere ca procedura de achizitie pentru construirea acestui spital nu a fost facuta in mandatul actualului primar general", arata Primaria Capitalei, intr-un comunicat de presa transmis vineri.Sursa citata precizeaza ca la finalul anului 2016, Gabriela Firea a dispus Corpului de Control realizarea unui control la ASSMB, unul dintre principalele puncte care urmau sa fie verificate fiind sistarea lucrarilor la Spitalul Gomoiu."Avand in vedere concluziile acestui control si masurile stabilite, primarul general a dispus conducerii ASSMB, la finalul anului 2016, contractarea unei expertize extrajudiciare, tehnice si economice.Au fost verificate toate documentele care au stat la baza platilor realizate anterior anului 2016. De asemenea, ca urmare a controlului, s-a dispus recuperarea sumei de 70.000 lei platite catre consultant in mod nejustificat", mai arata PMB, precizand ca toate lucrarile executate in acest proiect au fost decontate doar "pe real, confirmate de catre diriginti de santier si personal specializat, angajat la ASSMB".Totodata, ca urmare a finalizarii expertizei, s-a constatat ca fusesera executate lucrari in valoare de 23 milioane lei de catre constructor, fara ca acestea sa fie incluse in proiect sau in contractul de lucrari.Primaria arata ca lucrarile executate fara acoperire din punct de vedere contractual, care au fost receptionate de catre consultant, nu au fost platite de PMB prin ASSMB, motiv pentru care municipalitatea a fost actionata in judecata de catre constructor."Subliniem ca toate neregulile descoperite in urma raportului Corpului de Control al Primarului General, Raportul Curtii de Conturi si concluziile expertizei extrajudiciare au fost indreptate conform prevederilor legale, pentru o cheltuire corecta si eficienta a fondurilor publice, in interesul cetatenilor", arata PMB in comunicat.Despre achizitia locuintelor pentru personalul medical din spitale, la suprapret, PMB precizeaza ca achizitia unor astfel de locuinte face parte din strategia municipala de sanatate, prin care Primaria Capitalei isi propune ca, pe langa construirea de noi spitale, infiintarea de noi sectii si dotarea la standarde occidentale, sa ofere medicilor motive suplimentare de a continua sa profeseze in Romania.PMB dezminte si faptul ca primarul general Gabriela Firea ar fi dat-o afara pe directoarea juridica a ASSMB."Primarul general al Capitalei nu are atributii in recrutarea angajatilor pentru institutiile din subordinea Primariei Capitalei. Aceste atributii, precum si cele legate de suspendarea raporturilor de serviciu revin institutiei respective, fiind vorba despre organizatii cu personalitate juridica.In fapt, doamna respectiva nici nu a fost data afara, ci doar i-a incetat promovarea temporara in functia de conducere. Dna Lavinia Cotofana a fost angajata la ASSMB, in baza unui concurs, in ianuarie 2019, in functia de inspector 1, ulterior fiind promovata temporar pe o functie de conducere (director juridic), in aprilie 2019.In luna octombrie, promovarea temporara a fost revocata de directorul general al ASSMB, incepand cu 1.11.2019. (...) Ulterior angajarii la ASSMB, conducerea administratiei a aflat ca doamna Lavinia Cotofana a fost exclusa din magistratura pe motive disciplinare.Codul Administrativ prevede interdictia explicita ca persoanele care au fost sanctionate disciplinar cu desfacerea contractului de munca sa mai ocupe functii de conducere", potrivit documentului citat.