Primaria Capitalei vrea sa cumpere parcometre cu 15.000 de euro bucata. Explicatia pretului exorbitant

Drept urmare, Primaria a transmis un comunicat de presa in care sustine ca sumele prezentate pentru achizitii sunt maximale si estimative si ca nu reprezinta costul concret al sistemului de gestionare a parcajelor.Consilierii din Opozitie au criticat dur proiectul sustinand ca pretul inaintat este mult prea mare."PMB cumpara parcometre (vestea buna). Costul unui parcometru cca. 15.000 euro. 300 de bucati. (vestea proasta).PMB cumpara soft de administrare parcari (vestea buna). Softul ne va costa peste 2 milioane de euro (vestea proasta)", a notat pe Facebook consilierul PNL Ciprian Ciucu.Dupa aparitia mai multor voci critice in spatiul virtual, compania primariei a revenit cu cateva precizari."Sistemul de gestionare inteligenta a parcajelor, care utilizeaza o tehnologie ultramoderna, va reprezenta o premiera pentru Romania, iar sumele mentionate in spatiul public NU reprezinta costurile de achizitie, cei care au emis aceste teorii fie au facut-o din ignoranta fie pentru a denigra, in defavoarea adevarului si interesului cetatenilor, proiectele Primariei Capitalei si ale Companiilor Municipale", a transmis replica Compania Municipala Parking Bucuresti S.A intr-un comunicat remisCompania subliniaza, in comunicat, ca sumele incluse in anexa proiectului de hotarare reprezinta prevederi bugetare maximale, estimate in baza unei cercetari primare de piata interna si internationala, pentru echipamente si softuri similare! "Mai mult decat atat, sumele la care se face referire nu reprezinta doar costurile estimative pentru achizitia parcometrelor, ci includ avizele, montarea, verificarea, service si mentenanta pentru o perioada de 5 ani, iar pretul estimat este unul de LISTA si nu inseamna ca va fi platit in final!", se puncteaza in document.Compania face cateva precizari si in privinta situatiei parcarilor din Bucuresti. "Reamintim faptul ca parcajele publice din Capitala, cu mici exceptii, nu au fost modernizate de la darea lor in folosinta.Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. are un plan de investitii ambitios, prin care se urmareste, pe langa extinderea fondului de parcaje, si o gestionare 'smart' a locurilor existente, prin oferirea unor solutii de plata moderne si variate.Acest lucru se poate face prin achizitia unor echipamente de ultima generatie, care sa fie fiabile, rezistente la intemperii si variatii mari de temperatura, usor de folosit (user friendly), prietenoase cu mediul inconjurator (green solution)", se arata in document.Compania transmite si ca aceste parcometre permit plata prin introducerea numarului de inmatriculare al autovehiculului, accepta bancnote, monede, card bancar fizic sau virtual, au un ecran digital color, cu pictograme, usor de utilizat, au sisteme de siguranta la vandalizare sau furt, sisteme de siguranta a datelor utilizatorilor, sunt alimentate de panouri solare."In legatura cu sistemul informatic integrat de administrarea parcajelor, facem mentiunea ca acesta este o platforma complexa (de tip Internet of things), conceputa special pentru interconectarea, in timp real, a camerelor video de supraveghere, a parcometrelor si a terminalelor angajatilor societatii.O caracteristica high-tech, introdusa in premiera in sistemul de management al parcarilor din Romania, este reprezentata de posibilitatea determinarii, in timp real, a gradului de ocupare a parcajelor, cu ajutorul camerelor de monitorizare dotate cu licenta de tip Video analytics, in loc de utilizarea clasica a senzorilor de parcare, care pot fi deteriorati de multipli factori externi. Nu in ultimul rand, sistemul informatic de gestiune va cuprinde si un centru de comanda si control (videowall, data center, call center).Asiguram bucurestenii ca sistemul de gestionare inteligenta a parcajelor va fi unul modern, eficient si intreaga activitate a societatii este una transparenta, care se desfasoara cu respectarea tuturor prevederilor legale", se precizeaza in comunicat.TVR 1 noteaza ca si la Bistrita primaria a achizitionat 22 de astfel de aparate cu 32.000 de lei, in jur de 6.800 de euro bucata.