Primaria Capitalei vrea sa dea peste 3 milioane euro pentru a consolida cladirea in care se afla Club A

Licitatia vizeaza achizitia de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de consolidare a imobilului situat in Strada Blanari nr. 14, Sector 3.Imobilul, situat in zona protejata nr. 26 Lipscani, este inscris in lista monumentelor istorice din anul 2015 si se incadreaza atat in Situl I de arhitectura al Municipiului Bucuresti, cat si in Ansamblul Centrul Istoric."Imobilul a fost construit in perioada 1934-1937, are regim de inaltime S+P+5, suprafata teren 846 mp, suprafata construita 690 mp, suprafata desfasurata 4.569 mp, inaltime 23 m; este proprietate mixta, fiind impartit in spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, 20,92% proprietate persoane fizice (doua spatii cu functiune culturala, Club A si Godot Cafe-Teatru, spatii de alimentatie publica) si spatii cu destinatia de locuinta 79,08% (40 apartamente in care locuiesc 48 persoane, la et. 1-5)", se arata in anunt.Imobilul este incadrat in clasa de risc seismic RsII cu obligatie de consolidare, avand in vedere degradarile majore la nivelul plaseelor, peretilor si instalatiilor. Cladirea a suferit diverse recompartimentari interioare in zona de servicii si cea culturala.Pentru a nu afecta aspectul exterior al cladirii, monument istoric, interventiile se vor realiza numai la interior, aspectul arhitectural si plastic va fi pastrat nealterat.Durata contractului este estimata la 12 luni, din care 2 luni proiectare si 10 luni executie. Ofertantii trebuie sa prezinte o lista cu principalelor lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii, duse la bun sfarsit in cursul "unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani".Tipul procedurii este procedura simplificata, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 9 octombrie.