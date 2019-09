Primaria Capitalei vrea sa delege serviciul de parcari catre o companie municipala. USR acuza o manevra ilegala

Ziare.

"Obiectul prezentului Contract consta in delegarea Serviciului public de administrare si exploatare a parcarilor Municipiului Bucuresti, aflat conform Legii sub responsabitatea Delegatarului, constand in: amenajarea, intretinerea, dotarea, exploatarea locurilor de parcare; sanctionarea pecuniara sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor/autovehiculelor care stationeaza neregulamentar in Parcaj ori care blocheaza accesul in Parcaj. (...), incasarea tarifelor Serviciului", se arata in contractul de delegare, care va fi dezbatut in sedinta CGMB de marti.Durata contractului este de 5 ani. Potrivit inventarului bunurilor aferente serviciului delegat, valoarea bunurilor este de peste 97 de milioane de lei (peste 20 de milioane de euro), constand in 234 de parcaje.Potrivit raportului de specialitate al proiectului, delegarea este necesata "pentru asigurarea unui management perfomant in ceea ce priveste administrarea si exploatarea parcajelor apartinand Municipiului Bucuresti"."Primaria Capitalei considera ca nu este nevoie de o majoritate de doua treimi si vrea sa face aceasta delegare pe noul Cod Administrativ, insa noi spunem ca acest contract face parte dintr-un proiect care a fost anulat de instanta, deci nu se aplica noul Cod. Ei vor sa reconfirme ceva care a fost deja decis de catre instanta ca este nelegal", a declarat, pentru MEDIAFAX, Roxana Wring, liderul consilierilor USR din CGMB.