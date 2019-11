Roxana Wring anunta ca Gabriela Firea a pierdut procesul cu ea: Tot n-a priceput ca Bucurestiul nu este mosia ei!

Ziare.

com

"Gabriela Firea a pierdut procesul in care ma acuza ca ii stric imagineaInstanta i-a respins cererea ca fiind nefondata, iar 8.300 de lei, taxa de timbru platita din bani publici, s-au risipit degeaba, pe onoarea "nereperata" a unui primar cu orgoliu mare si reusite mici.Asadar, nu eu ii stric imaginea, ci deciziile proaste pe care le ia sistematic in calitate de primar. Ceea ce nu mai este deloc o noutate", a anuntat pe Facebook Roxana Wring Solicitarea primarului a fost respinsa de instanta ca fiind nefondata.Fostul consilier general aminteste ce a spus despre edilul Capitalei de a ajuns sa fie chemata in judecata de Firea:"☑️ Am spus despre Gabriela Firea ca legalizeaza betonarea bazelor sportive si aglomerarea incintelor acestora cu tot felul de imobile. De aici a plecat de altfel si procesul si, dupa cum se vede, am avut dreptate.☑️ Am spus despre Gabriela Firea ca patroneaza o risipa imensa din banul public.☑️ Am spus ca lasa in urma mai multe probleme decat a preluat la inceputul mandatului.☑️Am spus, in general, ca este cel mai slab primar pe care l-a avut vreodata Bucurestiul, ca este primarul faliment prin excelenta. Iar Gabriela Firea nu a facut nimic altceva decat sa confirme de fiecare data ca isi merita cu prisosinta aceasta eticheta".Roxana Wring se bucura "ca instanta i-a mai dat o lectie", dar ii pare rau "de banii platiti pe taxa de timbru, care ar fi putut fi utilizati intr-un scop mai bun".La finalul postarii, Roxana Wring are o sugestie:"Poate Curtea de Conturi va verifica si legalitatea acestei plati. Nu inteleg de ce persoana Gabriela Firea isi apara imaginea personala cu banii Primariei. De fapt, inteleg. Pentru ca tot n-a priceput ca Bucurestiul nu este mosia ei!"In luna mai, Primaria Capitalei anunta ca Gabriela Firea i-a dat in judecata pe Roxana Wring si pe Nicusor Dan , de la care vrea 100.000 de euro daune morale.Edilul a depus la Tribunalul Bucuresti, prin departamentul de profil, doua cereri de chemare in judecata impotriva celor doi politicieni."Ambele cereri sunt intemeiate pe faptul ca cei doi parati au facut publice, in mod repetat, afirmatii false, calomniatoare, la adresa primarului general si a Primariei Municipiului Bucuresti, in presa si prin intermediul retelelor de socializare online", transmite PMB intr-un comunicat remis Ziare.com la vremea respectiva.B.B.