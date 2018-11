Roxana Wring o acuza pe Firea ca minte: In spatele USR nu se afla niciun interes ocult. Daca are probe, sa mearga la Parchet

Ziare.

"Declaratiile de astazi ale Gabrielei Firea sunt o minciuna de la un cap la altul, la fel cum este intregul sau mandat de pana acum. Primarul Capitalei incearca sa mute discutia de la decizia instantei, la tot felul de povesti fabricate in vilele din Voluntari. Adevarul este unul singur: Curtea de Apel a hotarat ca actele de infiintare ale companiilor sunt ilegale, iar Primarul trebuie sa respecte aceasta decizie.Gabriela Firea minte cu nerusinare cand spune ca in spatele USR s-ar afla vreun interes ocult. Daca are probe in acest sens, sa mearga de urgenta la Parchet. Iar daca nu are, atunci sa aiba decenta sa taca", a scris Roxana Wring pe pagina sa de Facebook.Aceasta noteaza ca, de fapt, in spatele lui Firea "stau tot felul de interese straine de interesele bucurestenilor" in contextul in care la conducerea companiilor se afla apropiati ai edilului."Culmea, adevarul este exact pe dos. Nu in spatele nostru, ci in spatele Gabrielei Firea stau tot felul de interese straine de interesele bucurestenilor. Actualul primar general si sotul domniei sale si-au pus in conducerea companiilor tot felul de prieteni, fini, nasi, colegi si cunoscuti.Asa au facut de altfel si cu spitalele si cu institutiile din subordinea Primariei. Gabriela Firea este cea care a infiintat institutii special pentru tot felul de prieteni de-ai domniei sale. Nu USR Bucuresti are o clientela politica pe care trebuie sa o indestuleze, ci Gabriela Firea impreuna cu PSD.Gigi Becali, Narcis Copca, Alice Barb, Alexandra Dobre sunt doar cateva dintre numele celor privilegiati de actualul primar prin acte deja expuse public pe care procurorii ar trebui sa le analizeze in detaliu", argumenteaza presedintele USR Bucuresti.De asemenea, mai scrie Roxana Wring, alte minciuni "marca Gabriela Firea" sunt ca USR a votat bugetele companiilor municipale, dar si ca ar fi fost vizata de decizia instantei STB (fost RATB)."O alta minciuna pe care a spus-o Gabriela Firea este ca USR ar fi votat bugetele companiilor. Fals! Sunt zeci, daca nu sute de declaratii din partea mea si a colegilor mei in care criticam dur toate imprumuturile si majorarile de capital.Consilierii USR au votat de fiecare data impotriva alocarii de bani catre companii. Am spus ca este risipa, ca aceste companii toaca bani si ca este foarte gresit sa dai peste jumatate de miliard de euro pe mana unor decidenti care nu s-au lamurit nici macar ce obiect de activitate au.Nu in ultimul rand, am sesizat ca Gabriela Firea incearca sa insinueze ca printre companiile vizate de decizia instantei s-ar numara si STB (RATB) . Este tot o minciuna marca Firea!Niciodata nu a fost vorba despre RATB. Actiunea in instanta vizeaza doar companiile infiintate peste noapte de Gabriela Firea pentru a devaliza bugetul Capitalei si pentru a-si recompensa prietenii cu posturi caldute si salarii colosale", mai explica Wring.Aceasta "o invita" pe Gabriela Firea sa respecte legea, iar in caz contrar sa isi prezinte demisia."Prin urmare, o invit pe Gabriela Firea sa respecte legea. Iar daca nu vrea sau nu poate, atunci sa-si prezinte demisia. I-a mintit destul pe bucuresteni, nu este cazul sa continue in aceeasi maniera. De fapt, nu este cazul sa continue deloc!PS: Si inca un lucru absolut incredibil. Am citit ca Primaria Capitalei ii acuza voalat pe judecatorii Curtii de Apel de abuz in serviciu. A ajuns Aurelian Badulescu, avocatul lui Gigi Becali si responsabilul cu galagia din CGMB, sa dea lectii de morala magistratilor", se mai arata in mesajul publicat pe reteaua sociala de liderul USR Bucuresti.Joi, Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare a companiilor municipale, a anuntat Uniunea Salvati Romania prin intermediul unui comunicat.A.D.