Scandalul spitalelor: Vlad Voiculescu sustine ca Firea a dat ordin sa se ascunda acte. Reactia PMB

Acesta spune ca ii roaga pe toti angajatii (functionarii sau nu) din toate institutiile din subordinea Primariei sa nu dea curs unor cerinte ilegale si imorale.Referitor la aceste acuzatii, Primaria Capitalei a transmis ca municipalitatea si structurile sale subordonate sunt printre cele mai verificate institutii de catre organele statului, in afara auditului intern si a misiunilor Corpului de Control propriu existand in fiecare an controale amanuntite ale Curtii de Conturi, iar pierderea documentelor, la care face referire fostul ministru, in prezent anuntat candidat la Primaria Capitalei, este exclusa."Este exclus ca documente de o asemenea importanta, asa cum sunt dosarele achizitiilor publice sa poata disparea peste noapte, iar incercarea de a pune o astfel de acuzatie pe seama Primarului General nu este decat o dovada a precaritatii mijloacelor care sunt folosite in lupta politica.Astfel de acuzatii lipsite de orice fundament sau baza reala aduc atingere nu doar prestigiului Primariei Capitalei si Primarului General, ci afecteaza direct intreg personalul din unitatile medicale ale Municipalitatii", arata PMB intr-un comunicat.PMB mai arata ca isi rezerva dreptul de a-i actiona in judecata pe cei care lanseaza sau raspandesc astfel de informatii.In urma cu putin timp, Voiculescu a revenit cu un mesaj pe contul de Facebook.El scrie ca "viitorul fost primar" i-a raspuns in trei paragrafe "si tot atatea fumigene".