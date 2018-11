Sedinta la CGMB: Rectificare bugetara si majorari de capital social pentru STB si 4 companii municipale, pe ordinea de zi

in cazul unei calamitati Municipiul Bucuresti ar avea nevoie de cel putin 12.000 de locuri de veci

Conform proiectului de rectificare bugetara,, astfel incat sumele alocate in acest an de catre Municipalitate construirii lacasului de cult ar urma sa se ridice la 35 de milioane de lei.urmeaza sa fie suplimentate cu 87,7 milioane lei. Pe de alta parte,de la diverse lucrari de modernizare si reabilitare a sistemului de termoficare. Subventiile pentruar urma sa creasca cu 12 milioane de lei. Bugetul RADET va ficu 7,8 milioane lei, iar cel al Societatii de Transport Bucuresti - cu 24,5 milioane lei., cu acces la utilitati, pentru constructia a minimum trei autobaze noi, in vederea exploatarii a 668 de autobuze. Acest lucru este necesar avand in vedere cresterea parcului de autobuze al STB odata cu intrarea in exploatare esalonata a 400 de autobuze Otokar si diminuarea capacitatii de exploatare prin perspectiva preluarii in administrare directa de catre CGMB a Autobazei Pipera si a Autobazei Floreasca.Pentru, destinati achizitionarii unui teren de circa trei hectare (44,5 milioane lei), unde sa fie amplasate ateliere de mica si mare mecanizare si doua blocuri de apartamente cu cinci etaje. Cele doua blocuri, in valoare de 28 de milioane de lei, urmeaza sa aiba o suta de apartamente cu doua camere necesare cazarii angajatilor companiei., in vederea realizarii studiului de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan (15,2 milioane lei) si dotarea cu mobilier, echipamente de calcul si software.Capitalul social alurmeaza sa fie majorat cu 55 de milioane de lei.De asemenea,. Potrivit expunerii de motive, compania se confrunta cu o problema a locurilor de veci, deoarece "nu mai sunt locuri libere si functioneaza totul in sistem de avarie". Se mentioneaza caConsilierii generali ai Capitalei urmeaza sa se pronunte si asupra indicatorilor tehnico-economici ai unui proiect care vizeaza eficientizarea si(fost Herastrau) prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED, in coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video. Valoarea totala a lucrarilor este estimata la 52,2 milioane lei (inclusiv TVA), dintre care 50,5 milioane lei pentru constructii-montaj. Durata de realizare este estimata la sase luni, plus minim doua luni faza de pregatire-proiectare, avizare, obtinere avize, procedura de licitatie, contractare.Un alt punct de pe ordinea de zi se refera lapentru contributia adusa la dezvoltarea si promovarea teatrului romanesc.Consilierii municipali se vor pronunta si asupra acordarii uneisi a unui premiu in valoare de 5.000 de lei net persoanelor cu domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti care au sarbatorit cel putin 100 de ani de viata.CGMB va dezbate si trei proiecte de hotarare care vizeaza acordul de principiu pentrusi care urmeaza sa aiba destinatie de spatiu cultural.. Acestea sunt situate pe: Bd. Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 si Corp C3, str. Lipscani nr. 43, str. Sofia nr. 22.De asemenea, potrivit unui alt proiect de hotarare, se aproba cumpararea imobilului situat in str. Batistei nr.14, la un pret maximal de 5,8 milioane lei, fara TVA, la care se adauga celelalte taxe si impozite datorate Municipiului Bucuresti. Imobilul este cunoscut caal Societatii Functionarilor Comunali din Primariile Bucuresti.Dupa incheierea formalitatilor de vanzare-cumparare, imobilul va intra in domeniul public al Municipiului Bucuresti, cu destinatia de spatiu cultural, in administrarea Centrului Cultural Expo Arte. Cladirea, care dateaza din 1932-1934, figureaza in Lista monumentelor istorice, la pozitia B-II-m-B-21043. Constructia subsol+demisol+parter are o suprafata utila de 456 mp.Potrivit unui alt proiect, Municipiul Bucuresti,pentru functionarea Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti. Astfel, fiecare dintre cele trei entitati va avea o cotizatie anuala in cuantum de 1.250.000 de lei, in calitate de asociat membru fondator.