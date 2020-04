Spalati-va cat mai des pe maini, daca aveti cu ce

"strategiei de gestionare integrata si eficienta"

Marti, la ora 9 dimineata, incalzirea si apa calda au fost oprite brusc si fara avertizare in mii de blocuri de locuinte, din toate cele sase sectoare ale Capitalei, cu explicatia cifrata data pe site: ARP. Adica "avarii retele primare". Pe site-ul furnizorului repornirea apare programata pentru miercuri ora 22:00.Au programat ei repornirea, dar niciodata nu s-a intamplat ca data si ora repornirii sa fie respectate. Se intarzie uneori cu 5-6 ore, iar alteori cu 1-2 zile. Ca sa vedeti ce bine functioneza la Primaria Capitalei regescul principiuNu intru in detaliile tehnice ale societatii distribuitoare de (non) caldura, dar ma indoiesc ca toate retelele din toate cele sase sectoare s-au avariat brusc, ca la un semnal, in aceeasi zi si la aceeasi ora. Haida-de, ca e cusuta cu ata alba! Cine stie ce secrete ale primariei, ale primaritei sau ale fostei RADET, devenita intre timp CMTEB, se ascund in spatele explicatiei "ARP - avarii retele primare", din care nu prea intelegi mare lucru."Programul de guvernare locala" - cum isi prezenta pompos doamna Firea platforma sa electorala de acum 4 ani - promitea, nu mai putin pompos,(pag. 18).Hei, stimata doamna primar general, spuneti-ne si noua, cei de la firul ierbii, ce ati regandit eficient timp de patru ani, daca la sfarsitul acestui interval sistemul de incalzire a orasului functioneaza incomparabil mai deficitar decat era mai inainte? Incepand din toamna 2019 si pana acum, in aprilie 2020, n-a trecut nici macar o luna fara intreruperea incalzirii si a apei calde de vreo 2-3 ori, daca nu mai mult.Parca imi aduc aminte ca lovitura cu care incerca doamna G.F. sa intre in istorie a fost desfiintarea RADET si infiintarea actualului CMTEB, adica un fel de alta Marie, cu aceeasi palarie. Si cu salarii mai zdravene, daca nu ma insel.Sper ca era de buna credinta doamna Gabriela Firea in campania electorala, atunci cand ne promitea marea cu sarea. Dar, daca stia ca sistemul este atat de compromis incat nu se mai poate face nimic cu el, n-ar fi trebuit sa promita "regandirea eficienta", asa cum a facut. Iar daca a crezut ca poate face ceva si n-a reusit, atunci ar trebui sa ne ceara scuze pentru ca s-a bagat intr-o treaba unde nu se pricepe si sa le lase scaunul urgent altora mai competenti, nu sa se pregateasca de un nou mandat, cu noi promisiuni.Sa fim intelesi, fondul problemei nu este o retea invechita sau o investitie lipsita de mentenanta de-a lungul anilor. Reteaua invechita este o realitate, dar tot realitate este si faptul ca, de la instalarea doamnei Firea la primarie si pana azi, functionarea retelelor de incalzire demonstreza o inrautatire si nu o imbunatatire a sistemului.Iar primarul general nu se prezinta ca unul care este in tema cu problemele si care actioneaza in cunostinta de cauza, ci ca unul care incearca sa-si ascunda propria incompetenta, sfidandu-i pe bucuresteni, cu o nejustificata preeminenta.Caci doamna Gabriela Firea n-a pregetat o clipa sa ni se infatisese in calitate de vedeta, atunci cand credea ca e fapta de mare lauda premierea unui balcon sau unei fatade, alocarea de indemnizatii populiste din fondul primariei (adica banii nostri, ai contribuabililor), cumpararea (justificata) de tramvaie sau autobuze noi (tot din banii nostri), dar n-a catadicsit nici de randul acesta, si nici altadata sa li se infatiseze bucurestenilor, cu scuze de rigoare, pentru faptul ca nu s-a putut tine de angajamentele electorale.Iar scuzele sunt o data in plus necesare acum, in plina campanie de lupta contra coronavirusului, cand factorii decidenti ne cer insistent masuri sporite de igiena, insistand pe necesitatea spalarii pe maini cat mai frecvent.Si n-au trecut decat doua-trei zile de la momentul cand, afland ca un incendiu din vecinatate polua nordul Capitalei si ca incendiul s-a produs in alta ograda decat cea a primariei, doamna Firea a sarit la atac , dand cu presupusul:Logica mi se pare mult sub nivelul preteniilor unui demnitar. Sa acuzi ca se musamalizeaza ceva, fara sa spui ce anume, sa pretinzi ca cineva este acoperit (de altcineva, fireste) fara sa precizezi iarasi cine anume, sa pretinzi ca ceva este necurat, toate aceste afirmatii le poate face un simplu comentator de opinii, un autor de "bombe" si informatii neverificate, dar este inadmisibil pentru un demnitar sa faca declaratii publice din banuieli si presupuneri.Dar, mai ales, va invit sa sesizati nuanta: doamna Firea a observat ca cineva musamalizeaza ceva, intrucat Garda de Mediu este dependenta de Ministerul Mediului (adica nu de primarie). Dar, intrucat reteaua de incalzire apartine organelor primariei, este limpede ca acolo nu se musamalizeaza nimic, nu este nimeni de acoperit, iar rolul Gabrielei Firea nu este sa-si ascunda capul in nisip pentru ca nu avem apa calda, ci sa ridice coada sus, acuzandu-i pe altii, pentru problemele lor. Cata mizerie!Doamna Firea, pe care observ ca o doare-n cot de faptul ca bucurestenii trebuie sa se lupte cu coronavirusul spalandu-se pe maini doar cu apa rece, nu pierde ocazia sa reia dintr-o data o mai veche rafuiala cu Ministerul Mediului, tinta reglarilor sale de conturi.Citez:Si mai citez in continuare:Da? Dar daca incendiul il atribuie doamna Firea unei nevazute maini criminale, atunci oprirea apei calde cam non stop, de asta toamna si pana acum, asta ce mai este? Nu se angaja domnia sa in programul de guvernare locala la asigurareaa retelelor de incalzire?N-as incheia fara sa citez tot din ceea ce promitea candidata Firea in programul sau electoral din 2016:Frumos spus, dar una din doua: ori s-au facut toate acestea, dar n-au dat rezultate si mai bine nu se faceau, ori nu s-au facut si atunci ma intreb ce a pazit timp de patru ani primarul general al Capitalei, asezat intr-un fotoliiu atat de confortabil?