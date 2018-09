Razboiul Gabriela Firea - Liviu Dragnea: mai multi actori, sportivi si academicieni ii aduc un elogiu public primarului general

Ziare.

Desi scrisoarea obtinuta denu face nicio trimitere la tensiunile din PSD, dupa ce Gabriela Firea a decis ca e momentul sa conteste sefia lui Liviu Dragnea, este de remarcat aceasta coincidenta.Ce spun cei peste 30 de semnatari: in esenta, mesajul este acela ca Gabriela Firea a avut doi ani de mandat "extrem de pozitiv" la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti."La doi ani de la preluarea mandatului de Primar General al Municipiului Bucuresti de catre doamna Gabriela Firea, in contextul actual, in care se produc ingrijoratoare derapaje de la etica si moralitatea publica, derapaje care pot produce grave distorsiuni in aprecierea obiectiva a valorii reale a activitatii desfasurate, consideram de datoria noastra sa mentionam faptul ca suntem o echipa si impreuna am pus bazele multor proiecte importante pentru bucuresteni.Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca am avut langa noi un om care apreciaza la adevarata valoare munca noastra. Doamna Gabriela Firea a avut inca din primele zile de mandat o viziune clara in ceea ce priveste viata culturala si sportiva a Capitalei. Bilantul de la jumatatea mandatului este extrem de pozitiv si rezultatele obtinute sunt peste asteptari, datorita atentiei speciale cu care au fost create conditiile necesare actului artistic".Printre realizari, semnatarii amintesc de "bugetele generoase" pentru institutiile de arta si cultura din Bucuresti si finalizarea lucrarilor de consolidare a teatrelor: Evreiesc de Stat si Ion Creanga.De asemenea, schemele de personal, reduse cu cativa ani in urma, au revenit la dimensiunea normala, absolut necesara pentru realizarea programelor cultural-artistice. In urma suplimentarii de posturi, peste 150 de actori tineri au fost angajati in teatrele bucurestene."Niciodata n-am fost mai uniti ca acum si pentru prima oara simtim, cu adevarat, ca facem parte din echipa", afirma semnatarii scrisorii, inainte de a face un apel la continuitate."Sunt prevazute, in urmatorii doi ani, proiecte importante cultural-artistice. Ele trebuie continuate si finalizate. Orice pertubare a unui drum solid, care se indreapta catre o directie justa, este o mare eroare. Ceea ce s-a realizat trebuie aparat, iar judecata obiectiva nu trebuie inlocuita cu judecata preferentiala".Documentul nu mentioneaza insa cine sau ce anume ar putea sa o impiedice pe Fabriela Firea sa isi duca la capat mandatul de primar general al Capitalei.Academicienii Constantin Balaceanu Stolnici, Razvan Theodorescu, Eugen Simion si Mircia Dumitrescu, Maya Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, Gelu Colceag, Felicia Filip, George Mihaita, Alexandru Arsinel, Vasile Muraru, Lucian Ghimisi, Beatrice Rancea, Marius Bodochi, Bogdan Stanoevici, Sanda Ladosi, Cristian Sofron, Alice Barb, Victor Ioan Frunza, Adrian Gazdaru, Gabriela Szabo, Elisabeta Lipa, Ilie Nastase.