Sunt peste 4.000 de oameni izolati sau in carantina in Bucuresti. Firea are hotel pentru medicii de la Babes

Primarul general a prezentat statistica persoanelor aflate in carantina si la izolare, afirmand ca joi s-au facut cele mai multe teste."Avem peste 550 de persoane in carantina in Bucuresti/Ilfov, iar in izolare 3.700. Prioritatea sunt testele pentru persoanele din zona rosie. Azi s-au facut cele mai multe teste in spatiile noastre de carantina, peste 100.Am dat sistare de lucrari la toate santierele de sub jurisdictia Capitalei. Preocuparea mea o reprezinta bucurestenii si viata are prioritate. Cer si constructorilor privati sa se alinieze acestor masuri, macar temporar, sau macar sa restranga aceste activitati", a afirmat Firea, joi seara, la Antena1.Ea a mentionat ca s-a gasit un hotel, dedicat medicilor si asistentelor, deocamdata doar pentru Victor Babes: "Acesti oameni, practic, nu au ajuns acasa. Au nevoie de un dus, de cateva ore de odihna, sunt eroii nostri si au nevoie sa fie cat mai aproape de locul lor de munca".In plus, in fata criticilor referitoare la aglomeratia din mijlocacele de transport in comun, a replicat: "Am facut o dimensionare potrivita pentru STB, mai ales ca oamenii nu mai circula atat de des. Dupa perioada critica, se va reveni la normal. Speram sa fie una suportabila pentru Romania", a declarat Gabriela Firea.Primarul general a decis ca incepand de joi numarul mijloacelor de transport in comun din Bucuresti sa fie redus cu 25% In Romania au fost confirmate 227 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, cele mai multe in Bucuresti (91).