Primarii nu au obtinut nimic de la Teodorovici. Firea: E pus la zid, nu vrea sa-si piarda functia UPDATE

Firea: Teodorovici ne-a invitat la un ceai?

Vor fi afectate iluminatul, apa si canalizarea

"O sa aveti maine un buget in Guvern discutat, aprobat apoi trimis in Parlament. Avem crestere foarte importanta pe investitii, bani sunt, deficitul este cum l-am anuntat", a spus Teodorovici.La finalul discutiilor cu Eugen Teodorovici, primarul Gabriela Firea a declarat ca ministrul "a fost inflexibil" si nu a ascultat argumentele primarilor."Ministrul de Finante a fost inflexibil. Nu toata lumea traieste pe picior mare. Majoritatea bucurestenilor au nevoie de apa calda si caldura, de transport public in comun, de investitii in spitale, de un oras civilizat si noi muncim zilnic pentru asta.Imi pare rau pentru Eugen Teodorovici, pentru care am avut si ma straduiesc sa mai am un respect, dar e pus la zid. Daca ar fi ascultat argumentele noastre probabil ca ar fi fost remaniat. Argumentele noastre au fost trecute cu vederea", a declarat Firea, adaugand ca "personal" ea il intelege pe Teodorovici ca nu vrea sa-si piarda functia din fruntea Ministerului.Primarul Capitalei a subliniat ca la intalnirea de azi, o functionara a Ministerului de Finante "a certat-o" pentru gratuitatea acordata elevilor pe transportul public in comun."O doamna care il insotea pe Eugen Teodorovici m-a certat ca elevii din Bucuresti si Ilfov au gratuitate pe transport. Si Guvernul a acordat gratuitate studentilor si mi se parea normal ca si elevii sa aiba. Sa fii certat de un functionar public ca ai dat gratuitate mi se pare hilar", a declarat Firea.Inainte de a intra la discutiile de la Ministerul de Finante, intrebata ce parere are despre declaratiile lui Teodorovici potrivit caruia bugetul e gata, Gabriela Firea a sustinut ca refuza sa creada ca ea si primarii au fost chemati la discutii doar de forma."Nu pot sa cred ca a facut aceasta afirmatie, dar va cred pe cuvant. Altfel ce rost ar fi avut sa ne invite doar sa bem un ceai impreuna? Nu cred ca a facut aceasta declaratie. Dupa 4 ore de discutie cu foile pe masa nu am fost contrazisa nicio secunda, ni s-a spus ca se recunoaste ca se taie bani multi din bugetul Capitalei si ca ar fi spre binele bucurestenilor pentru ca acesti bani merg la primariile de sector. Le-am explicat un lucru pe care il cunosc si ei, dar a fost o decizie a dl Dragnea de a ma pedepsi, pentru ca Primaria Capitalei achita toate facturile pentru bucuresteni.Legea bugetului de stat trebuie sa fie alcatuita de guvern si adoptata in Parlament", a spus Firea.De-a lungul discutiei cu jurnalistii, Firea a repetat ca nu poate sa creada ceea ce a declarat Teodorovici."E pacat ca a facut aceasta declaratie nu imi vine sa cred ca ne-a chemat sa simulam dialogul si sa bem un ceai.", a continuat ea.Edilul a sustinut in continuare ca ceea ce se intampla este o razbunare a lui Dragnea."De ce acceptam cu totii ca un lider care vrea sa se razbune decide soarta bucurestenilor? Partidele intra in competitie, castiga sau nu, cei care vin la guvernare fac bugetul de stat.E o ilegalitate ca un lider de partid cu pixul in mana sa faca ce trebuie sa isi asume responsabiliul legal. Bugetul Bucurestiului nu se imparte pe ochi frumosi, simpatii, trebuie sa corespunda si sa aiba un echilibru", a continuat ea.Firea a adaugat ca primarii nu cersesc bani de la Guvern si ca doar vor ceea ce li se cuvine."Aceste dezbateri duse la infinit sunt absurde. Sunt banii bucurestenilor, munca tuturor bucurestenilor. Acesti bani trebuie cheltuiti in spiritul nevoilor bucurestenilor. Guvernul nu ne-a dat ceva in plus, dimpotriva, vrea sa ne ia", a adaugat ea.Mai mult, ea i-a sugerat lui Dragnea sa organizeze un referendum pentru bucuresteni, pentru a decide acestia cum trebuie sa le fie cheltuiti banii."Il invit sa faca un referendum, asa cum prevede legea, sa modifice Constitutia si il invit sa declansam un referendum in Bucuresti sa decida bucurestenii cum trebuie sa fie cheltuiti banii. Va asigura ca va avea foarte mari surprize", a spus ea. Consilierul general Ciprian Ciucu a criticat propunerea edilului, sustinand ca "Alocarea bugetara pentru Bucuresti nu poate face obiectul unui referendum! Acesta este doar populsim gol, demagogie. Nu pentru ca nu am vrea noi, ci pentru ca nu permite Constitutia. Pe acelasi principiul, prin referendum, impingand argumentatia la absurd, Bucurestiul si-ar putea declara independenta!".Acesta a precizat ca poti sa aloci parti importante din buget unor obiective de dezvoltare (trafic, risc seismic, RADET etc.) in urma consultarii populatiei prin procese deliberative."Dar sa chemi populatia Bucurestiului la un referendum pe marginea unei legi NATIONALE (foarte, foarte proasta si discretionara care a intrat in vigoare de peste un an si jumatate) denota incompetenta admnistrativa crasa. Primarii PNL, si eu alaturi de ei, am atras cu totii atentia asupra acestei legi pacatoase inca de atunci!", a punctat el.