Tudor Chirila, despre Firea: Gestul ei suprem de toapa! Opozitia sa aiba candidat unic, sa lase orgoliile

Chirila a folosit cuvinte dure, incepand prin a vorbi despre impostura."Sunt foarte revoltat, ma aflu aici ca sa depun marturie ca ceea ce vedeti e real. Exista un personaj pe care l-am jucat la Teatrul de Comedie si care este arhetipul impostorului. Cred ca toata lumea stie povestea lui Tartuffe, o pretinsa fata bisericeasca ce se aciueaza in casa unui nobil si reuseste sa-l intoarca pe acesta impotriva intregii familii. Tartuffe crede in impostura lui pana ajunge sa se identifice cu ea.Ca sa poti sa fii politician si impostor, trebuie sa te duci in fata oglinzii si sa repeti niste minciuni pe care, repetandu-le si publicului, ajungi sa le crezi si tu si, cateodata, si o parte a publicului", a explicat Tudor Chirila.El o vede pe Firea vinovata de rautate, prostie si calomnie."Ce s-a intamplat in cazul Firea sunt 3 capitole, radioterapia, rautatea si prostia si calomnia. Capitolul cu radioterapia e acea postare infama de la inceput. In al doilea moment, intervin rautatea si prostia, si Gabriela Firea decide sa atace distribuind acea postare in mod josnic aceasta adunare si aceasta uriasa initiativa.Dupa care vine calomnia, care este de fapt legalizarea prostiei. Pentru ca nu mai putea sa dea inapoi, mi se pare gestul ei suprem de toapa. Trebuia sa o justifice intr-un fel mai inalt si atunci apare ideea ca acest ONG e o schema politica in spatele careia e Vlad Voiculescu, pe care il si vedeti cu statura lui de House of Cards autohton", a subliniat artistul.El spune ca este nevoie ca societatea sa nu lase nesanctionate astfel de comportamente, pentru ca le legitimeaza."Pentru ca Gabriela Firea, printre icoane si matanii si tamaie, ajunge sa-si creada propriile minciuni, atunci este nevoie de interventia publica. Ca daca vom lasa lucrurile asa, oamenii astia o sa creada ca pana si postarea aia era in regula.Gabrielei Firea trebuie sa i se aduca aminte in fiecare zi ca a gresit grav, ca si-a batut joc de o initiativa, ca a incercat sa o submineze, sa o duca in derizoriu si sa arunce asupra ei toate umbrele unei chestiuni discutabile.Or, aceasta asociatie nu este o chestiune discutabila. (...) Pe fetele astea le-am cunoscut acum 10 ani, am facut multe lucruri impreuna. Daca eu as afla vreodata ca fetele astea au luat un ban din donatii si l-ar fi deturnat in alta parte, va fi cea mai mare dezamagire pe care as putea sa o traiesc si va spun ca n-am sa traiesc aceasta dezamagire", a conchis Chirila.La eveniment a participat si jurnalistul Alex Dima, care a vorbit si de Daruieste Viata, si de Magicamp, spunand ca nivelul a ajuns mult prea jos."Simt foarte multa furie, revolta si rusine. Mi se pare incredibil ca am ajuns atat de jos intr-o societate pe care ne-o dorim normala. Au trecut 30 de ani de la revolutie si oamenii astia nu au inteles nimic.Se va construi un spital in care vor fi mutati micutii pacienti din acelasi spital. Actualul spital vrem sa-l renovam si sa transformam parte din el in spatii de cazare pentru parinti", a spus Alex Dima, anuntand ca, la acest moment, "un copil bolnav de cancer trebuie sa stea 2 ore la coada sa faca un dus".Intr-o postare ulterioara pe Facebook, Tudor Chirila a avut un mesaj ferm si pentru Opozitie, cerand sa dea dovada de responsabilitate si maturitate si sa-si uneasca fortele pentru a scapa Bucurestiul de Firea."Iar daca Opozitia nu gaseste resursele sa desemneze un candidat COMUN la alegerile locale din 2020 inseamna ca sunt imaturi politic si iresponsabili. Caci numai un candidat comun poate castiga lupta cu '' intr-un singur tur. Sper ca Opozitia (USR-PLUS, PNL) sa inteleaga misiunea care i-a fost atribuita printr-un vot anti-PSD si sa nu dezamageasca lasand Bucurestiul prada inca patru ani unui asemenea specimen si tovarasilor ei.Mai sper sa aiba intelepciunea sa gaseasca un OM integru si dedicat salvarii acestui oras, chiar daca acest om e doar un specialist si nu un membru de partid. Iar daca e membru de partid, sa se ridice deasupra oricarei suspiciuni.Si, daca Opozitia chiar isi doreste sa fie conectata cu cetatenii, ar fi bine sa lase orgoliile, sa desemneze acest candidat comun si sa ni-l comunice din timp, cine stie, poate avem si noi astia care votam ceva de spus. Din timp, din timp. Hai ca se poate", a scris Chirila.