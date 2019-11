USR a depus plangere la DNA pe numele Gabrielei Firea, in scandalul achizitiilor supraevaluate de la spitalul Gomoiu

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de consilierul general Ana Ciceala, pe Facebook "Am depus, impreuna cu USR Bucuresti, la DNA, plangerea impotriva Gabrielei Firea. Sesizarea detaliaza circumstantele in care Gabriela Firea si aparatul administrativ au ezitat sa puna la dispozitia consilierilor municipali informatiile de interes public din Raportul intocmit de Corpul de Control in urma verificarilor de la Spitalul Gomoiu", a scris Ciceala pe Facebook.Consilierul precizeaza ca in ciuda faptului ca stiau situatia, raportul si recomandarile Corpului de Control, Gabriela Firea si aparatul administrativ nu si-au indeplinit obligatiile legale si din fisa postului."Concret, desi au luat la cunostinta si au avut indicii ca s-au efectuat operatiuni si acte ilicite ce pot atrage raspunderea penala, conducerea Primariei a omis sesizarea de indata a organelor de urmarire penala, asa cum prevede legea.Daca nu ar fi avut ceva de ascuns, Gabriela Firea ar fi trebuit sa prezinte opiniei publice situatia de la Gomoiu. Faptul ca nu a facut-o este un indiciu ca intreaga situatie ar trebui investigata de procurori", a punctat Ciceala.Amintim ca saptamana trecuta, Libertatea a dezvaluit nereguli grave la constructia spitalului Gomoiu , fiind vorba de achizitii supraevaluate, dar si contracte de publicitate pentru care Firea a platit 1,1 milioane de euro.A.G.