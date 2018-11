Decizie majora obtinuta de USR in instanta: Cele 22 de Companii Municipale infiintate de Firea, declarate ilegale

Solutia este definitiva

si vine la capatul unui proces initiat de USR Bucuresti, Roxana Wring si de mine in anul 2017", a scris joi seara pe Facebook consilierul municipal USR Ana Ciceala.Aceasta spune ca exista riscul ca aceste societati comerciale sa devina "22 de 'tel-drumuri' nu mai mici, ci chiar mai mari decat cunoscuta companie din Teleorman"."Pentru ca, daca instanta nu ar fi pus stop acestei ilegalitati in forma continuata, o majoritate simpla PSD-ALDE ar fi putut sa vanda pe nimic aceste unor indivizi bine conectati la camarila Gabrielei Firea. Am fi putut vedea cum cele 500 de milioane de euro ajung dupa o schema deja consacrata in buzunarele unor indivizi care nu au nicio legatura cu binele si cu interesul public. Din fericire, acest risc nu mai exista. Instanta a decis ca toate companiile sunt infiintate ilegal, ceea ce inseamna ca banii bucurestenilor trebuie sa se intoarca la bugetul Capitalei", a mai scris Ana Ciceala pe Facebook.Prin urmare, spune consilierul municipal al USR, au fost salvate deocamdata "peste 600 de milioane de euro date de catre Gabriela Firea acestor companii in majorari de capital social si bugete"."Bunurile bucurestenilor nu vor mai putea fi transferate catre companiile infiintate de Gabriela Firea, angajatii primariei si institutiilor vor avea statut de functionar public, iar legea achitiilor va trebui sa fie respectata.A fost o lupta in instanta pentru justitie si legalitate de durata dusa de catre Uniunea Salvati Romania, filiala Bucuresti, de catre Roxana Wring si de catre mine, ca reclamanti", a mai scris Ana Ciceala, mentionand o lista mai lunga de nume ale avocatilor, consultantilor si parlamentarilor care au pus umarul la obtinerea acestui mare succes., a explicat care a fost argumentul cu care s-a castigat in instanta."Consilierii municipali USR au contestat infiintarea acestor Companii pe motiv ca hotararile au fost adoptate ilegal. Mai precis, ele, asa cum ar fi fost nevoie pentru astfel de proiecte care privesc patrimoniul Capitalei.Instanta a decis astazi ca toate companiile au fost infiintate de Gabriela Firea cu incalcarea legii, asa cum am spus si noi inca de anul trecut. Este o veste foarte proasta pentru gastile din Voluntari care isi vad naruit visul de a pune mana pe Bucuresti bucata cu bucata. Este in schimb o veste foarte buna pentru bucuresteni pentru ca aceste companii nu vor mai inghiti sute de milioane de euro asa cum au facut-o pana acum", a scris pe Facebook Roxana Wring, subliniind totodata ca Gabriela Firea va trebui sa raspunda si sa plateasca pentru acest "esec managerial si financiar de proportii".Roxana Wring spune ca a avertizat-o pe Gabriela Firea "sa nu se aventureze intr-un astfel de experiment"."Din pacate nu a ascultat si a impins orasul si banul public intr-o groapa de unde vom iesi foarte greu", conchide presedintele USR Bucuresti.Sisi-a exprimat satisfactia cu privire la acest mare succes obtinut in instanta."Ma bucur ca am initiat acest demers si ca justitia a confirmat in cele din urma actiunea noastra.Prin infiintarea acestor companii,Cele 22 de companii au primit pana acum peste 800 de milioane de euro si au circa 8.000 de angati, cei mai multi membri de partid sau membri ai grupurilor de interese care graviteaza in jurul actualei conduceri a Primariei.Acum,, iar cineva trebuie sa raspunda pentru acest haos creat. Gabriela Firea este direct responsabila pentru aceasta situatie, deoarece infiintarea acestor companii a fost proiectul ei asumat si sustinut public. Gabriela Firea si-a batut joc de banii publici si trebuie sa plateasca pentru acest lucru.Astfel de momente confirma ca lupta pentru Bucuresti, pe care o duc de peste 10 ani, merita sa fie continuata!", a scris pe Facebook Nicusor Dan.