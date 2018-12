USR Bucuresti a trimis notificari companiilor municipale: In continuare se semneaza contracte si se fac angajari

Ziare.

"Prin aceste notificari, decidentii din companii sunt instiintati oficial ca orice act pe care il semneaza si care duce la angajarea contractuala a societatilor poate atrage raspunderea lor civila si penala", informeaza USR, prin intermediul unui comunicat.Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a apreciat ca primarul general, Gabriela Firea, si directorii companiilor municipale "se comporta ca si cum decizia instantei nu ar exista"."Am vrut ca in aceste ultime zile din an sa-i notificam oficial pe decidentii din companii si sa le amintim ca aceasta decizie exista si produce efecte", a precizat consilierul municipal."In continuare se semneaza contracte de milioane de lei, in continuare se fac angajari si in continuare aceste companii opereaza ca si cum ar fi legal infiintate, ceea ce nu este adevarat. Exista o decizie a Curtii de Apel prin care aceasta problema este transata.Ceea ce am facut astazi a fost sa le transmitem directorilor din companii ca ei - si nu Gabriela Firea - sunt cei care vor plati pentru eventuale incalcari ale legii. Le spunem foarte clar ca legea este mai importanta decat cuvantul primarului", a declarat Ana Ciceala, consilier municipal USR.Pe 23 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare a companiilor municipale, in urma unui proces initiat de USR Bucuresti in anul 2017 , pe motiv ca hotararile au fost adoptate cu votul a jumatate plus unu din numarul total al consilierilor municipali, si nu cu votul a doua treimi.Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca decizia Curtii de Apel Bucuresti nu implica o incetare a activitatii companiilor, deoarece aceste societati nu sunt radiate de la Registrul Comertului. Ea a precizat ca aceste companii isi vor desfasura activitatea in continuare si ca USR se bucura de "un castig de moment".Pe 26 noiembrie, USR Bucuresti a depus un proiect de hotarare care vizeaza dizolvarea companiilor municipale. De asemenea, ulterior, atat PNL, cat si USR Bucuresti au depus actiuni in instanta pentru desfiintarea companiilor municipale.