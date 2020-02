USR Bucuresti o acuza pe Firea ca da milioane de lei, din bani publici, pe reclame la institutii care nu au nevoie de publicitate

Ziare.

"Firea da banii nostri pe reclame, in loc sa repare reteaua de termoficare", sustin reprezentantii USR Bucuresti, care afirma ca, in 2019, doar 13 milioane de lei au fost investiti in tevile RADET/Termoenergetica."Firea da banii nostri pe reclame, in loc sa repare reteaua de termoficare:4,9 milioane de lei la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;4,7 milioane de lei la Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic;4 milioane de lei la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti;3 milioane de lei la Centrul de Proiecte Culturale ale Municipiului Bucuresti ARCUB.Iar acestea sunt doar cateva dintre cele aproape o suta de institutii, directii si companii care tin de Primaria Capitalei si care, sub o forma sau alta, sunt controlate de Gabriela Firea.Problema acestor cheltuieli este ca ele nu se justifica, mai ales in cazul acelor structuri care nu opereaza in regim concurential, nu vizeaza profitul si nici notorietatea in spatiul public", a scris, luni, USR Bucuresti pe pagina de Facebook.Reprezentantii formatiunii spun ca "bugetele de publicitate ale primariilor si ale institutiilor din subordine sunt folosite adesea de catre primarii din Romania pentru a-si rasplati prietenii din presa. Se pare ca Gabriela Firea nu face exceptie"."USR considera ca acesti bani ar fi putut fi folositi pentru investitii in reteaua RADET (Termoenergetica) pentru ca bucurestenii sa nu mai stea iarna in frig. In 2019, din 70 de milioane de lei cate au fost prevazute pentru investitii la reteaua de termoficare, au fost utilizate pana la finalu anului doar 13 milioane de lei.In 2018, situatia a fost si mai grava, cu doar 2,6 milioane lei investiti efectiv in reteaua RADET. In secolul tehnologiei, informarea publicului se poate face prin solutii mult mai eficiente si mult mai ieftine decat reclamele platite din greu pe televiziunile de partid sau in ziarele conduse de prietenii politici", a mai transmis formatiunea.In weekend, Gabriela Firea a acuzat un sabotaj , dupa ce parti mari din Sectoarele 2 si 3 au ramas din nou fara caldura si apa calda.USR Bucuresti a acuzat-o ca "minte de ingheata apele", situatia fiind determinata de faptul ca reparatiile pe un tronson aflat la iesirea din CET Sud s-au facut in proportie de doar 18,75%.