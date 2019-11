USR Bucuresti ii cere primarului Firea sa suspende o licitatie pentru motociclete destinate Politiei

Ziare.

"Ce face Politia Locala cu astfel de motociclete? Greu de zis, de vreme ce politistii locali nu au atributii legate nici de circulatia rutiera, nici de interventia in situatii de urgenta semnalate prin 112.Insa problema nu este legata doar de utilitatea motocicletelor si de pretul lor, ci mai ales de detaliile trecute in caietul de sarcini. Sunt extrem de putine motociclete care pot respecta exigentele impuse in documentatia procedurii de achizitie.De exemplu: se cere ca motorul sa fie de 129 cai putere, iar transmisia sa fie tip arbore cardanic. De ce ar avea nevoie politistii locali de motoare atat de puternice sau cu ce i-ar incurca transmisia pe lant, nimeni nu stie. Poate doar cei care au intocmit caietul de sarcini cu gandul la un anumit furnizor si la un anumit model de motocicleta", au scris reprezentantii USR Bucuresti, pe Facebook.Ei au cerut primarului Capitalei sa suspende licitatia, deoarece "se risipesc inutil" banii bucurestenilor."Cerem Gabrielei Firea sa suspende imediat aceasta procedura prin care se risipesc inutil banii bucurestenilor. Politia Locala nu are nevoie de motociclete de cate 31.000 de euro. Are nevoie, ca de altfel toata municipalitatea, de o conducere care sa se gandeasca mai mult la bucuresteni si mai putin la interesele personale", a completat USR se arata in postare.