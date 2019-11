USR Bucuresti va depune plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru abuz in serviciu

Ziare.

"Primarul Capitalei a refuzat timp de doi ani sa ia masurile care se impuneau in urma concluziilor raportului Corpului de Control. De asemenea, Gabriela Firea a refuzat sa puna la dispozitia consilierilor municipali USR si, implicit, la dispozitia publicului raportul intocmit in urma controlului de acum doi ani de la ASSMB, control ce a vizat intervalul 2010 - 2017.Practic,. Le-a tainuit nu doar fata de public, nu doar fata de Consiliul General, dar le-a tainuit si fata de autoritatile care ar fi putut sa cerceteze ilegalitatile, sa-i depisteze si sa-i sanctioneze pe vinovati", se mentioneaza intr-un comunicat al USR Bucuresti transmis vineri.Conform aceleiasi surse, USR Bucuresti a depus pe 2 februarie 2018, prin consilierul municipal Ana Ciceala, o solicitare de informatii prin care se cerea ASSMB sa confirme existenta raportului Corpului de Control si sa-l transmita, fiind vorba de o informatie de interes public.Directorul ASSMB ar fi raspuns ca exista un astfel de raport, dar nu poate fi facut public, pentru ca ar contine date cu caracter personal."Gabriela Firea are nu doar o culpa morala, ci, foarte probabil, una penala. Este vinovata de tainuirea situatiei de la Spitalul Gomoiu. A stiut si a tacut. A tacut chiar si cand a fost intrebata care sunt concluziile raportului Corpului de Control. Or, aici nu mai poate fi vorba despre eroare sau neglijenta.Este in mod clar intentie evidenta de a obstructiona aflarea adevarului si pedepsirea vinovatilor. Cer demisia Gabrielei Firea, asa cum am facut-o in multe alte dati, desi stiu ca nu va renunta la functie.Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este altceva decat o alta dovada ca are ceva de ascuns si ca spera sa-si acopere urmele in aceste ultime luni de mandat", a declarat Ana Ciceala, potrivit comunicatului USR Bucuresti.