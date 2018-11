USR cere dizolvarea firmelor infiintate de Firea si revenirea la vechile administratii prin hotarari ale Consiliului General

Ziare.

USR Bucuresti a solicitat, luni, ca societatile municipale sa fie dizolvate de catre Consiliul General in cadrul unei sedinte extraordinare, fiind depus deja acest proiect de hotarare de catre consilierii Uniunii Salvati Romania. De asemenea, USR cere si abrogarea hotararii adoptate in luna octombrie prin care au fost desfiintate administratiile din subordinea Primariei Capitalei, acestea urmand sa asigure functionarea orasului.Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca partidul a depus un proiect de hotarare pentru dizolvarea companiilor municipale. Wring sustine ca, dupa adoptarea acelui proiect, Consiliul General trebuie sa solicite reprezentantilor sai in Adunarile Generale ale societatilor respective convocara adunarii general si adoptarea unei hotarari de lichidare a fiecarei societati."Insistam ca doamna Firea sa introduca acest proiect de hotarare pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte, poate cel mai bine ar fi sa convoace o sedinta extraordinara. Al doilea punct. Consiliul General, prin adoptarea acestui proiect de hotarare va trebui sa solicite reprezentantilor sai in Adunarile Generale ale societatilor comerciale convocarea Adunarii Generale si adoptarea unei hotarari de dizolvare si lichidare a fiecarei societati. Si in al treilea rand, foarte important, avand in vedere proiectul de hotarare adoptat de majoritatea PSD-ALDE in sedinta din octombrie 2018 de desfiintare a administratiilor (...) solicitam doamnei Firea sa abroge acea hotarare", a afirmat Roxana Wring.Ea a precizat ca aceasta procedura este cea mai eficienta si rapida in a stopa cheltuirea banului public."Dupa ce am analizat ceea ce doamna Gabriela Firea a afirmat in ultimele trei zile si decizia instantei, aceasta este procedura cea mai eficienta si cea mai rapida pentru a stopa cheltuirea banului public si pentru a ne asigura ca furnizarea serviciilor continua. Daca doamna Gabriela Firea nu este de acord sa dam aceasta hotarare si majoritatea PSD-ALDE nu va adopta, bineinteles ca va trebui sa ne adresam instantei, dar aceasta procedura este mai indelungata", a afirmat presedintele USR Bucuresti.De asemenea, consilierul municipal Ana Ciceala a afirmat ca a fost depus acest proiect de hotarare."Cerem Gabrielei Firea sa convoace aceasta sedinta extraordinara de consiliu, iar Consiliul General, la propunerea Gabrielei Firea, sa dizolve aceste societati. Am depus acest proiect de hotarare, trebuie adoptat, daca nu este adoptat demaram toate procedurile legale de punere in executare a acestei sentinte. Serviciile publice din Bucuresti trebuie sa continue si ele trebuie sa fie la nivel asteptat de bucuresteni", a afirmat Ana Ciceala.Instanta a decis, saptamana trecuta, anularea tuturor hotararilor de infiintare ale companiilor municipale. Solutia este definitiva si vine la capatul unui proces initiat de USR Bucuresti in anul 2017. Consilierii municipali USR au contestat infiintarea acestor companii pe motiv ca hotararile au fost adoptate ilegale, mai precis, au fost adoptate cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri si nu cu votul a doua treimi asa cum ar fi fost nevoie.