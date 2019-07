USR s-a opus daramarii turnului de parasutism de la "Lia Manoliu". Firea se plange si spune ca ar fi construit altul"

Ziare.

Practic, proiectul prevedea ca Primaria Capitalei sa solicite Guvernului transmiterea constructiei denumite "Turn de parasutism" din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor - in domeniul public al Municipiului Bucuresti, astfel incat terenul sa poata fi folosit pentru contructia unei complex sportiv multifunctional.Consilierii USR s-au opus acestui proiect, iar dupa sedinta Firea s-a plans ca proiectul necesar pentru constructia viitoarei arene polivalente a fost respins.Edilul sustine, intr-un comunicat de presa remis, ca ar fi construit un alt simulator pentru antrenamentul parasutistilor."Consilierii USR s-au opus astazi unei investitii extrem de importante - sala multifunctionala din Complexul Sportiv Lia Manoliu. Desi preluarea acelei constructii este necesara pentru construirea viitoarei Arene Polivalente de 20.000 de locuri, desi am inclus in proiect angajamentul pe care administratia Capitalei si-l lua, de a construi un alt simulator pentru antrenamentul parasutistilor, consilierii USR se lasa greu induplecati sa contribuie la edificarea unei arene atat de necesare in Bucuresti.Doresc ca bucurestenii sa stie cine sunt cei care se opun cu adevarat dezvoltarii Capitalei", a declarat Firea.Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii au fost deja aprobati in luna martie.De asemenea, Firea a anuntat saptamana trecuta ca a semnat contractul pentru Sala Polivalenta de 138 de milioane de euro. A.G.